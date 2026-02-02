Fiesta de la Confluencia 2026: entregan más entradas gratis para buenos contribuyentes

La Municipalidad de Neuquén sigue repartiendo accesos preferenciales para los vecinos de la ciudad que tienen sus tributos al día. Los detalles.

La Municipalidad de Neuquén anunció este lunes el lanzamiento de una tercera tanda de entradas preferenciales gratuitas para buenos contribuyentes en la edición 202 de la Fiesta de la Confluencia . A partir de las 8 de la mañana, el sitio web oficial permitía hacer la solicitud de más accesos a la zona cercana al escenario mayor, el área más codiciada del convocante festival que comienza este jueves a orillas del río Limay.

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, confirmó el lanzamiento de una tercera tanda de entradas preferenciales. Si bien el acceso al predio es libre y gratuito, estos accesos mediante un código QR permiten ingresar a la zona más cercana al escenario mayor para ver a los artistas a pocos metros de distancia. Por eso, la alta demanda de tickets saturó con rapidez el sitio oficial de la Muni.

En una entrevista con LU5, recordó que habrá novedades en los sorteos: además de monopatines, motos eléctricas, tres autos y una camioneta 4x4, este domingo 8 de febrero se sorteará una cada de dos habitaciones entre los que compren la rifa de la Fiesta de la Confluencia. La inscripción será presencial, para los que asistan al evento en la isla 132, pero con tecnología QR para agilizar el trámite, en un contexto en el que se espera asistencia masiva.

Desde la Municipalidad informaron que el domingo se sorteará una casa línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios, en una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y Vivienda Roca. Se realizará con el aval del IJAN entre todas las personas que se inscriban previamente en el estand de Vivienda Roca dentro del predio.

Acceso preferencial para el escenario mayor

Este lunes por la mañana se lanzó una tanda de 5 mil nuevas entradas preferenciales para los buenos contribuyentes de la ciudad, que podrán estar más cerca de sus artistas favoritos.

Se anunció la presencia de Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK, en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano. A la grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor se sumarán las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar, desde Uruguay.

La Fiesta tendrá una marcada presencia de artistas juveniles, con Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de Ángela Torres, La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).

Pasqualini, destacó el crecimiento del evento y su impacto estratégico para la ciudad. “La Fiesta Nacional de la Confluencia se renueva todos los años porque entendemos que es una herramienta clave para Neuquén. No es solo un festival: es turismo, es trabajo, es movimiento económico y es posicionamiento a nivel nacional”, afirmó.

Una fiesta que moviliza a toda la ciudad

Pasqualini subrayó además que “el acierto del intendente Mariano Gaido fue apostar a un evento que hoy genera un derrame económico estimado en 65 mil millones de pesos y vuelve a colocar a Neuquén en el mapa de los grandes destinos turísticos del país”.

En ese sentido, remarcó que la Fiesta “es a costo cero para la Municipalidad, ya que la producción y el gerenciamiento están a cargo de una productora privada, lo que nos permite destinar los recursos públicos a obras”.

El impacto turístico ya se percibe en la previa: dos semanas antes del inicio del festival, las reservas hoteleras alcanzaban el 50%, con expectativas de ocupación plena durante los cuatro días. A Neuquén llegarán visitantes de provincias como Córdoba, Mendoza, La Pampa y Salta, además de turistas de Chile y Uruguay.