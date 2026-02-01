Neuquén celebró el Triatlón de la Confluencia y el Acuatlón Kids con deporte, familias y proyección nacional

Más de 500 personas de 20 ciudades diferentes participaron de la actividad organizada por la Municipalidad y la Asociación de Pruebas Combinadas.

Neuquén capital fue escenario este domingo de una jornada deportiva de gran convocatoria con la realización de la tercera edición del Triatlón de la Confluencia y una nueva edición del Acuatlón Kids , dos propuestas impulsadas por la Municipalidad que combinaron competencia, participación familiar y uso del espacio público. El evento reunió a más de 300 y a más de 200 niñas y niños que participaron de las pruebas destinadas a las infancias.

“Hubo más de 300 participantes de la tercera edición del triatlón que vinieron de 20 ciudades de la Argentina a participar, y eso destaca la importancia que tiene este evento”, señaló el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

En ese sentido, remarcó que el crecimiento de la competencia se explica no solo por la organización conjunta entre la Municipalidad y la Asociación de Pruebas Combinadas de Neuquén, sino también por la experiencia que viven los atletas. “Lo que se rescata, tanto por los organizadores como por los participantes, es la seguridad que se vio en el evento”, afirmó.

Proyección nacional

La proyección nacional del Triatlón de la Confluencia se apoya en un proceso sostenido de crecimiento del evento, tanto en cantidad de participantes como en nivel organizativo. La modalidad olímpica, el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad, y la convocatoria de atletas de distintas provincias permiten que la competencia sea evaluada para su incorporación al calendario nacional de triatlón.

En ese sentido, el evento dejó de ser una propuesta exclusivamente local para convertirse en una referencia deportiva que posiciona a Neuquén dentro del circuito de ciudades capaces de albergar competencias de alcance nacional.

La competencia se desarrolló sobre un circuito olímpico que integró 1500 metros de natación en el río Limay, 40 kilómetros de ciclismo por la avenida Mosconi y 10 kilómetros de pedestrismo por el Paseo Costero.

TRIA CONFLUENCAI

“No hay discusión cuando empezás saliendo de un río como el Limay nadando y terminás el evento corriendo 10 kilómetros por el Paseo Costero”, expresó Serenelli, y destacó que seguir apostando a la obra pública y ponerla en valor a través de actividades deportivas y culturales es un camino que permite que estas propuestas trasciendan el ámbito local y se proyecten a nivel nacional.

En el Triatlón Olímpico, los primeros puestos fueron para Gerónimo Dherete en caballeros y Julieta Estefanía Piacenza en damas. En la modalidad MTB se impusieron Maximiliano Morales y Julia Borovick, mientras que en las competencias por equipos los triunfos quedaron en manos de los conjuntos Kando, Hirox Team y Triqueta. Las competencias por equipos se disputaron en modalidades masculina, femenina y mixta.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el Acuatlón Kids, una propuesta destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años que permitió que más de 200 chicos y chicas vivieran la experiencia de una competencia deportiva, con distancias adaptadas de natación y pedestrismo.

TRIA CONFLUENCIA 3

“La idea de la secretaría es organizar junto con la Asociación una contraprestación por el acompañamiento que hacemos al triatlón, y por eso se realiza el Acuatlón Kids”, explicó Serenelli. La actividad fue libre y gratuita, incluyó arco de llegada, medalla finisher y remera, y contó con un operativo de seguridad balnearia especialmente diseñado para las infancias.

“El deporte espectáculo es importante, pero cuando la familia, el vecino y la vecina de la ciudad lo disfrutan desde adentro es mucho más importante”, señaló el funcionario, al destacar la participación de las familias y el acompañamiento del operativo de seguridad durante toda la jornada.

Desde la organización también se puso en valor el trabajo articulado de las distintas áreas involucradas. Serenelli agradeció a la Policía de la provincia de Neuquén, al personal de tránsito municipal, al operativo de guardavidas y a los sponsors que acompañaron el evento. “Hemos logrado cumplir con los estándares de seguridad correspondientes, y eso es fundamental en una competencia de estas características”, sostuvo.

Con una alta convocatoria, un circuito integrado al río y a la ciudad, y una fuerte presencia de propuestas para las infancias, el Triatlón de la Confluencia y el Acuatlón Kids reafirmaron a Neuquén como sede de eventos deportivos que combinan competencia, inclusión, familia y promoción de hábitos saludables.

Resultados

Triatlón Olímpico – Caballeros

1. Gerónimo Dherete – 1:37:39

2. Matías Lucero – 1:38:12

3. Guillermo García – 1:39:05

Triatlón Olímpico – Damas

1. Julieta Estefanía Piacenza – 2:01:46

2. Florencia Soledad Iuorno – 2:02:03

3. María Florencia Giro – 2:03:23

Triatlón MTB – Caballeros

1. Maximiliano Morales – 1:44:28

2. Rodrigo Herrera – 1:46:10

3. Lucas Mansilla – 1:48:02

Triatlón MTB – Damas

1. Julia Borovick – 2:25:50

2. Mariana Cejas – 2:28:14

3. Natalia Riquelme – 2:31:09

Postas – Mixta

1. Kando – 1:55:12

2. Team Confluencia – 1:57:40

3. Sinergia – 1:59:05

Postas – Caballeros

1. Hirox Team – 1:52:30

2. Movex – 1:54:18

3. Tridente – 1:56:09

Postas – Femenina

1. Triqueta – 2:04:21

2. Las Pioneras – 2:06:48

3. Equipo Limay – 2:09:10'''