Salvaje crimen con una llave cruz: ¿Cuántos años le impusieron a uno de los acusados?

El hecho ocurrió en 2025 y tuvo como víctima a Tomás Villagra. El asesinato causó una gran indignación porque el ataque se derivó de un incidente de tránsito.

Uno de los hombres que estaba imputado por el salvaje crimen de Tomás Nehuén Villagra en Añelo , aceptó su responsabilidad como partícipe secundario y se le impuso una condena de prisión efectiva. Resta definir la situación del autor del hecho, que enfrenta una acusación por homicidio simple.

El juez Luciano Hermosilla homologó un acuerdo presentado por la fiscalía, la querella y la defensa, a partir del cual Agustín Garrido reconoció su responsabilidad como partícipe secundario en el homicidio de Villagra, hecho ocurrido en la localidad de Añelo a principios de diciembre de 2025.

Según la investigación de la fiscalía, a raíz de un siniestro de tránsito ocurrido unos momentos antes, los ocupantes de uno de los vehículos buscaron al otro conductor. Luego de increparlo, Garrido lo tomó de las prendas y lo sacó de su vehículo mientras su compañero identificado con las iniciales E.C.O. lo golpeó reiteradas veces en la cabeza y la espalda con una llave cruz provocando la muerte de la víctima por traumatismo grave de cráneo.

Crimen Añelo

Una acusación inicial como coautor

La fiscalía inicialmente había acusado a Garrido como coautor del delito de homicidio simple, pero con el avance de la investigación resolvió modificar su participación en el hecho acusándolo de haber sido partícipe secundario. Con el acuerdo de la querella, que representa al padre de la víctima, y de su defensa, Garrido aceptó su responsabilidad y una pena de cuatro años de prisión efectiva.

El otro imputado en la causa, por el momento, continúa en el proceso acusado de ser el autor del delito de homicidio simple cuya pena mínima es de 8 años de prisión efectiva.

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La acusación inicial contra los dos involucrados en el crimen fue llevada adelante por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal (MPF), Agustina Bouyer.

En la formulación de cargos, la parte acusadora precisó que el hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 6:20 de la mañana, en la zona de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, en Añelo.

En forma previa a la agresión a la víctima, existió un choque entre una camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaba Villagra, y los acusados que lo hacían en un auto Peugeot 208: E.S.O. manejaba y Garrido iba de acompañante, mientras que una mujer permanecía en el asiento trasero.

"Me chocaste el auto"

La fiscal del caso relató que tras el incidente vial, los acusados salieron a buscar a la camioneta hasta que la alcanzaron y ambos ocupantes del auto se bajaron y comenzaron a gritarle a la víctima. “Me chocaste el auto”, le dijo uno a la víctima, según relataron testigos.

Luego, E.S.O. tomó una llave cruz del baúl y junto a Garrido fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima: Garrido abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O. comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda.

“Como resultado de la agresión la víctima cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave”, detalló la asistente letrada.