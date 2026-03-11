Comenzó el juicio contra el acusado por el crimen de Alexis León, asesinado de un tiro en Confluencia

El juicio comenzó este miércoles y se prevé que se extienda hasta el martes 17 inclusive.

A casi un año del hecho, arrancó el juicio contra el sindicado de matar a Alexis León (17) de un tiro en el rostro en el barrio Confluencia. Intervienen tres jueces que analizarán la prueba durante cinco jornadas de juicio.

El fiscal del caso Andrés Azar sostuvo este miércoles, al comenzar el juicio, que la prueba permitirá acreditar que Rodrigo Capello fue el autor del crimen del adolescente cometido en mayo del año pasado.

Durante el alegato de apertura, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó la acusación y anticipó que, tras la producción de la prueba durante el debate, solicitará al tribunal que declare la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el hecho fue cometido el 9 de mayo de 2025, entre las 00:30 y la 1:20 de la madrugada, en la intersección de las calles Paimún y Boerr. En ese contexto, mientras se desarrollaba un disturbio entre dos grupos de personas en la vía pública, el acusado efectuó un disparo con un arma de fuego a corta distancia que impactó en el rostro de León. La víctima murió de manera inmediata como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave provocado por el proyectil.

Fiscal Andrés Azar.jpg

Según la acusación, tras efectuar el disparo el imputado se dio a la fuga hacia la zona costera y permaneció prófugo durante varias horas, hasta que fue localizado ese mismo día por la tarde durante un procedimiento de allanamiento realizado por personal policial.

La calificación legal que la fiscalía atribuyó al hecho es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. El juicio se realiza ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Guaita, Lucas Yancarelli y Juan Pablo Encina.

Entre las pruebas previstas para el debate se encuentran declaraciones de testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación, además de documentación, secuestros y el registro de una cámara de vigilancia que captó el momento en que la víctima recibió el disparo.

Intentó defender a su hijo y fue apuñalado en la Fiesta del Asado

Esta semana, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra un hombre acusado de apuñalar a otro que intentó frenar una agresión contra su hijo, el último fin de semana en la ciudad de Zapala. El imputado quedó detenido con prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra durante una audiencia realizada el sábado por la noche. El imputado, identificado como K. F. M., fue acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de marzo alrededor de las 3.15 de la madrugada en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos, donde se desarrollaba la Fiesta del Asado. En ese contexto, el acusado, junto a otro hombre, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo del joven.

Ante esa situación, el hombre de 55 años intervino para intentar detener la agresión. Según la hipótesis de la fiscalía, fue en ese momento cuando el imputado extrajo una cuchilla de 27 centímetros de largo y apuñaló a la víctima en la zona del abdomen.

laura pizzipaulo.jpg

Durante la audiencia, Pizzipaulo explicó que el ataque fue realizado con intención homicida. Además, informó que la víctima sufrió una lesión vascular y de colon y que su estado de salud es inestable.

Personal policial que se encontraba en el predio intervino inmediatamente después del hecho, asistió al hombre herido y demoró al agresor en el lugar. El arma blanca utilizada en el ataque fue secuestrada como parte de la investigación.