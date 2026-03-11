El ultraderechista José Antonio Kast asumió como nuevo presidente de Chile

En su campaña prometió “mano dura” contra la violencia y la migración irregular. Los detalles del traspaso de mando y quién es.

Este miércoles, Chile da un giro ideológico de 180 grados, ya que asumió la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast . De esta manera, Gabriel Boric entregó el poder tras cuatro años de gestión de izquierda.

Kast, de 60 años, abogado y dirigente conservador, asumió el cargo pasadas las 12 del mediodía. El acto oficial se desarrolló en el Congreso Nacional de Valparaíso , en una ceremonia que cuenta con la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei, quien estuvo acompañado por su hermana Karina.

Tras las actividades protocolares, se cantó el Himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso, mientras que Boric fue aplaudido desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.

Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.

Embed - Cambio de Mando Presidencial 2026

La transmisión de la Televisión Nacional de Chile siguió atentamente durante toda la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacó especialmente María Corina Machado, referente opositora de Venezuela.

Antes del acto de asunción, Kast se refirió a un episodio en que fue protagonizado por delincuentes que atacaron a balazos a una carabinero. Aparentemente se hallarían en estado de ebriedad. El flamante Presidente prometió “mano dura” contra los delincuentes.

Este será el primer gobierno de un presidente que, a lo largo de su extensa carrera política, reivindicó en varias ocasiones la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y que prometió en campaña “mano dura” contra la violencia y la migración irregular.

Kast llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre. Durante su campaña, prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que las autoridades atribuyen principalmente a pandillas extranjeras.

kast chile El acto oficial será en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia que contará con la presencia de más de 1.000 invitados. Foto: BBC

José Antonio Kast, el presidente de Chile más votado

Las estadísticas determinan que el derechista José Antonio Kast, quien asumió este miércolesen Valparaíso el cargo de primer mandatario es el presidente más votado en la historia de Chile.

Kast superó en segunda vuelta al ahora presidente saliente Gabriel Boric por 7.246.307 de votos (58,17%), a 4.621.231 (55,87%), como producto de una elección de carácter obligatoria, diferente de otras anteriores en la nación trasandina.

Si se busca otra elección de carácter obligatorio, allí se encuentra Eduardo Frei, con 4.044.112 votos en 1993, tercero en un ordenamiento general, pero segundo si se excluye a Boric, muy votado en una elección voluntaria, completan esos informes estadísticos.

El perfil del nuevo mandatario

José Antonio Kast Rist, buscó y consiguió la presidencia del país austral por tercera vez con un discurso que prometió “mano dura” contra la delincuencia, la migración irregular y la reducción del Estado.

El abogado y fundador del Partido Republicano de Chile en 2019, fue militante de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyos adherentes integraron activamente la dictadura de Augusto Pinochet.

KAST

Además, ejerció como diputado por cuatro períodos consecutivos, hasta 2018, en distritos de la región Metropolitana de Santiago.

El político, de 59 años, es identificado por la opinión pública como un ultraconservador y articulador de la extrema derecha chilena, sin embargo, el surgimiento del candidato libertario Johannes Kaiser ubicó a Kast más cerca de la derecha moderada.

José Antonio Kast es el menor de 10 hermanos, cuyo padre fue militante del Partido Nazi en Alemania.

La familia emigró a Chile tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950, para vivir en el municipio rural de Paine y erigir su propia fábrica de cecinas, a lo que luego se sumaron negocios inmobiliarios e incursiones políticas.

El nuevo mandatario chileno, quien ya visitó a Javier Milei en la Casa Rosada, compitió por tercera vez por la Presidencia de Chile.

Se postuló como independiente en 2017, cuando logró el 7,9 % de los votos y quedó en cuarto lugar de las preferencias, apoyado por fuerzas cristianas y evangélicas.

Su segundo intento fue en 2021, cuando obtuvo una mayoría de sufragios (27,9 %) en las votaciones iniciales, pero fue derrotado en el balotaje por el progresista Boric.

jose antonio katz

El conservador vincula directamente el fenómeno migratorio con delitos y crímenes organizados, por lo que pretende bloquear pasos fronterizos no habilitados con barreras y drones de vigilancia, además de expulsar en masa a extranjeros indocumentados, a quienes invitaron recientemente a costear su propio traslado.

Bajo el lema “La fuerza del cambio”, el programa de Kast prometió elevar el crecimiento económico con una menor participación del Estado, recortar el gasto público y los impuestos corporativos.

Para conquistar a los electores moderados, Kast guardó silencio en temas sobre valores, dejando atrás banderas enarboladas anteriormente como el rechazo al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción en parejas homosexuales.

Cortó el diálogo con Boric

Kast puso fin en los primeros días de marzo al proceso de traspaso iniciado en diciembre con Boric, tras la suspensión abrupta, de una reunión entre ambos en medio de acusaciones cruzadas por falta de transparencia y por supuestamente mentir sobre el proyecto del cable entre China y Chile, informaron medios internacionales.

“No confiamos en la información que se nos está entregando”, señaló Kast en una rueda de prensa que convocó tras cancelar la última reunión de traspaso entre ambas Administraciones, que debía abordar el polémico proyecto del cable submarino, que tendría origen chino.

Embed - Kast y abrupto fin de reunión con Boric

Boric aseguró, visiblemente molesto en un punto de prensa, que el líder ultraderechista le pidió retirar sus declaraciones, en las que afirmó haber hablado con él sobre el proyecto del cable “semanas antes de que fuera una polémica”.

El mandatario saliente subrayó que se negó a hacerlo “porque es falso”, tras lo cual —según él— Kast “decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.