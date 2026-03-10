Máxima tensión en Irán: aseguran que el nuevo líder supremo fue herido en un bombardeo

Así lo expresó la prensa israelí, sin embargo dicen que Mojtaba Jamenei cumple sus deberes de Estado.

En medio de la máxima tensión por la guerra en Medio Oriente , el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei , habría resultado herido durante uno de los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos .

La información fue difundida por fuentes citadas por el diario The Jerusalem Post, en un contexto de creciente escalada militar en la región.

Según el informe, el líder religioso —quien asumió el poder tras la muerte de su padre, Alí Jamenei , asesinado el primer día del conflicto el pasado 28 de febrero — se encuentra herido, aunque todavía estaría en condiciones de continuar con sus funciones y dirigir los asuntos del Estado.“ Sigue siendo capaz de llevar a cabo sus deberes y administrar los asuntos de estado ”.

Según el periódico, la televisión estatal iraní informó el lunes que Mojtaba Jamenei había resultado herido, sin precisar más detalles sobre el hecho o la gravedad de las heridas.

El nuevo jefe espiritual fue oficializado el domingo como líder supremo tras ser elegido sucesor por el Consejo de Expertos integrado por 88 clérigos.

Se desconoce el paradero del nuevo líde de Irán

Desde el comienzo de la guerra se desconoce el paradero de Mojtaba Jamenei, algo considerado esencial en tiempos de guerra.

Mojtaba Jamanei (1)

Sin embargo, llama la atención que no se hayan divulgado videos ni fotos del flamante guía supremo, lo que aumentó las especulaciones periodísticas sobre su estado de salud.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que sucede a su padre, el ayatollah, Alí Jamenei, que murió en el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel. (Foto: EFE - Mehr)

De hecho, su padre y antecesor, Ali Jamenei, apareció en un video de propaganda a mediados de junio del año pasado en plena guerra de los 12 días con Israel y los Estados Unidos.

Mojtaba Jamanei es considerado un dirigente religioso de línea dura, más conservador que su padre.

Israel atacó una infraestructura de Hezbollah en Beirut

En el contexto de la guerra contra Irán, este lunes Israel lanzó una nueva ola de ataques aéreos contra el suburbio sur de Beirut (Líbano). Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ejército afirmó en un comunicado que su objetivo son las infraestructuras de Hezbollah.

israel beirut

Imágenes transmitidas en vivo por AFPTV mostraron grandes columnas de humo que se elevaban desde la zona, considerada un bastión del grupo armado respaldado por Irán.

Más temprano, el ejército israelí advirtió que atacaría sucursales de Al-Qard al-Hassan, una firma financiera vinculada a Hezbollah que opera principalmente en zonas bajo influencia del grupo. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, informó el Ejército mediante un comunicado en el cual no brindó más detalles.

En tanto, se supo que, horas antes, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, habpia informado que Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.