La iniciativa que busca homenajear a policías caídos en servicio

El proyecto fue presentado por legisladores de Fuerza Libertaria en la legislatura y el Concejo Deliberante de Neuquén.

Un grupo de diputados y concejales de Neuquén presentaron proyectos de ley y ordenanza a nivel municipal y provincial para homenajear a policías caídos en servicio . De ser aprobado, el programa implicaría pintar una estrella azul "cobalto" en algún lugar en el que un efectivo haya fallecido en el cumplimiento de su deber.

Se trata del proyecto Estrellas Azules, impulsado por legisladores de Fuerza Libertaria. Además de la estrella en el lugar del hecho, el cartel incluirá un código QR que permitirá acceder a una página con la biografía del oficial y detalles de sus actos de servicio.

El proyecto de ley provincial fue presentado por el diputado provincial Alberto Bruno y basado en un proyecto de ordenanza confeccionado por el concejal Joaquín Eguía.

Según el proyecto, la estrella tendrá 1,20 metros de diámetro y será de color azul cobalto. En el anexo de la iniciativa también se incluye un listado de 19 agentes que fallecieron en cumplimiento del deber en la provincia desde 1960 hasta la actualidad, según informa NoticiasNQN.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, el legislador señala que el objetivo de la iniciativa es reconocer y honrar la memoria de los efectivos policiales que perdieron la vida mientras cumplían con su función.

Asimismo, sostiene que este tipo de homenajes refuerza los valores de servicio, compromiso y sacrificio de las fuerzas de seguridad, y representa un acompañamiento simbólico para las familias de los agentes caídos.

"Cuando un concejal de nuestra fuerza presenta un proyecto, vemos la posibilidad de llevarlo a nivel provincial", afirmó Bruno en diálogo con Cadena Uno. "Él se juntó con "Retirados por la Vida" y generó este proyecto", explicó.

"Lo readecuamos para incorporarlo como proyecto del ley para toda la provincia y lo presenté la semana pasada. Ahora estamos esperando a la semana que viene para que pueda tomar estado parlamentario", contó el diputado provincial.

La única diferencia entre el proyecto municipal y el provincial es el tamaño de la estrella. "Nosotros lo que sí le agrandamos las dimensiones de lo que sería esa estrella de cinco puntas. Cada una de las cinco puntas representa un pilar de la vocación de servicio, la lealtad, el honor, el compromiso, la valentía y la gloria", indicó Bruno.

"Este proyecto lo que tiende es a visibilizar a aquellos hombres y mujeres que continuamente arriesgan su vida en defensa de la vida del prójimo, del vecino de la provincia y entendemos que es menester dar la posibilidad de generar este recordatorio", fundamentó el legislador provincial. "En el mismo lugar queremos instalar un monolito o una cartelería donde figure un código QR para que a través del mismo se pueda acceder a lo que es la carpeta del legajo del efectivo caído", agregó.

Según detalló, aún resta una sesión ordinaria en la Legislatura para que el proyecto tome estado parlamentario y pueda discutirse en comisión. "Con la participación del resto de los diputados, en mi caso, seguramente vamos a sacar un gran proyecto provincial", dijo Bruno. "Toda sugerencia es bienvenida, merece el análisis del conjunto de los miembros de la comisión y a partir de ahí es donde se va terminando de armar el proyecto en sí", cerró.