Dolor tras la muerte de los dos policías en un choque: "El vehículo debe verse como un arma"

Desde la Policía afirman que aún no hay una consciencia plena sobre los riesgos de sacar un auto a la calle.

La muerte de dos policías que fueron chocados por un conductor borracho el sábado pasado en Plaza Huincul volvió a traer a la mesa la problemática del alcohol al volante. La Policía manifestó su postura al respecto y relató cómo esto los atraviesa en su duelo personal.

Cabe recordar que el accidente fatal tuvo lugar el sábado 7 de marzo, poco antes de las 7 , cuando Alejandro Dávila (23) conducía por la ruta nacional en un grave estado de ebriedad, tras salir de un boliche bailable. El fiscal Federico Cúneo indicó que al momento de conducir tenía un nivel de intoxicación de alcohol de 1.84 gramos de alcohol en sangre y que, "al transitar por el kilómetro 1324 realizó una maniobra de sobrepaso de un vehículo que venía delante suyo, en una zona totalmente prohibido para adelantar, con una línea doble amarilla continua, colisionando frontalmente contra el vehículo Kia Sorento ".

En ese Kia se desplazaban dos efectivos policiales, uno en actividad y otro retirado: Julian Zúñiga y Atilio Contreras , quienes fallecieron en el acto. En tanto, otras tres presonas que viajaban en el vehículo de Dávila también sufrieron lesiones diversas.

choque- accidente- Ruta 22- Plaza Huincul- dos muertos-1

Tras un largo detalle de los hechos, sostuvieron que Dávila "creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte", desde Fiscalía pidieron la figura de "delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves dos hechos, lesión grave, un hecho, todo con dolo eventual, lo cual concursa de manera ideal y lo que se le reprocha a título de autor".

El juez Eduardo Egea habilitó 2 meses de investigación y le dictó al imputado 14 días de prisión preventiva

Una problemática que no desaparece

En relación al hecho, el comisario mayor Franco Corzo, director de Seguridad Interior de Cutral Co-Plaza Huíncul, dialogó con LU5 este martes. A pesar de las intensas campañas para advertir sobre las consecuencias del alcohol al volante, aun se detectan numerosas alcoholemias positivas durante las tareas de prevención cotidianas y el claro ejemplo de las consecuencias se observó una vez más en la tragedia del sábado, que dejó dos efectivos fallecidos.

formulacion de cargos conductor Plaza Huincul El joven de 23 años que quedó detenido por el fatal choque.

"Es un tema que varía semana a semana o mes a mes, hay veces que nos encontramos con situaciones seguidas y podemos proceder a la intervención a través de Tránsito policial o a través de la Municipalidad y se puede advertir la presencia de conductores a veces en avanzado estado de ebriedad y a veces que han consumido poco. No obstante, por ahí quiero recalcar que las campañas publicitarias que se venían haciendo hace tiempo tuvieron su efecto en algunos jóvenes, vemos que muchas veces se está utilizando mucho lo que es el conductor designado, pero esa campaña publicitaria por ahí está disminuyendo con el tiempo y es donde por ahí necesitamos la colaboración de los medios de comunicación, de los entes difusores de campañas publicitarias donde hagan entender más a los jóvenes por ahí, que es donde más se ve esta temática del alcohol", expresó Corzo.

No obstante, admitió que los jóvenes no son los únicos "irresponsables".

"La franja etaria de conducción al volante con alcohol varía, o sea, es amplia. Nosotros, en nuestro caso, podemos percibir por ahí que los jóvenes entre 20 y 35 años es donde más se da esta situación. Por eso, la idea es traer a la reflexión, traer el llamado a la atención en relación a esto justamente, a la conducción con el alcohol en sangre. Más allá de la edad que pueda tener una persona, tiene que entender que subirse a un vehículo para conducir no es únicamente para desplazarse de un lugar a otro o para tratar a alguien. El vehículo tiene que verse a nivel judicial como un arma, que estamos a bordo de un arma y que, con esa arma, podemos infligir tanto una lesión de distintas características graves, leves, gravísimas o la muerte de una persona. Entonces tenemos que tomar la conducción con esa responsabilidad que se merece", opinó.

Además, advirtió: "Sabemos bien que el alcohol produce la alteración de los sentidos para la conducción y bueno, también hay un llamado que es el sentido de la inmortalidad que aparece cuando se consume el alcohol".

Investigación en medio del dolor

Atilio Contreras y Julian Zúñiga, las víctimas fatales del siniestro del sábado no eran de la comarca petrolera, sino de Plottier y de Neuquén capital, respectivamente. Solo Zúñiga se encontraba en actividad, mientras que Contreras era un oficial mayor retirado.

Su traslado a la zona donde ocurrió el accidente da lugar a la pregunta de por qué hacer trasladar a efectivos policiales tan lejos de su centro de vida o núcleo familiar, lo que sin duda los expone a este tipo de escenarios posibles.

"La verdad que la reflexión es bastante amplia en ese aspecto, pero no obstante eso, en los cuadros superiores y por ahí me limito a la expresión, porque, digamos, es una cuestión estratégica, institucional, la ubicación de ciertas personas en ciertos lugares tiene que ver con las características personales y profesionales, por supuesto, de cada integrante de la fuerza. Desde luego, uno institucionalmente sabe que ha transitado una carrera, en mi caso de 29 años de servicio, y que, digamos, estos cargos son cargos de conducción donde uno tiene que estar preparado y calificado para poderlo desempeñar de la mejor manera", explicó.

choque fatal plaza huincul Gentileza Cutral Co Al Instante

Por último, Corzo destacó el trabajo de investigación que se pudo realizar en las primeras 24 horas del hecho, que fue clave para llegar a una audiencia de formulación de cargos contra el responsable el día domingo, siendo que las tareas se debieron concretar en medio del duelo.

"Toda la fuerza policial, incluyéndome, nos encontramos acongojados por esta noticia, por este hecho, es algo que nos duele internamente la pérdida de un compañero de trabajo, aún más el que se encuentra en actividad, por supuesto, porque es de muy corta edad, con una proyección importante dentro de la fuerza, una preparación, una calidez humana, un efectivo muy querido, por lo cual duele, duele aún más; más allá de la noticia del retirado que es Atilio y que es muy conocido, muy conocido dentro de la fuerza", expresó sobre sus colegas.

En esa línea, agregó: "Gracias a un trabajo muy, pero muy profesional de la División Tránsito de Plaza Huincul, en la misma sintonía con el fiscal a cargo de la causa, se pudo hacer relevamiento de cámaras, tanto policiales y de dos empresas de servicios petroleros de la comarca, y se juntaron elementos suficientes, más las policiales que hicieron en el lugar, para poder sentar primeramente una detención de 24 horas y posterior una prisión preventiva por 14 días. Evidentemente, hay pruebas para sostener la acusación del fiscal y hay que ver cómo se desenvuelve la causa".