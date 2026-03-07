Metrobús: un auto se estrelló contra un semáforo tras chocar a un colectivo

El accidente tuvo lugar en la tarde de este sábado sobre Avenida del Trabajador y Manuel Rodríguez. La conductora del auto debió ser trasladada al hospital.

Una persona resultó herida tras un impactante choque, que tuvo lugar en la tarde de este sábado en la zona del Metrobús , en el que intervino un colectivo y un auto, marca Volkswagen Gol de color gris, que terminó estrellándose contra un semáforo.

La joven conductora debió ser trasladada al hospital, aunque sus lesiones "no serían de gravedad", de acuerdo al testimonio del padre a LM Neuquén .

El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 14, en Avenida del Trabajador y su intersección con calle Manuel Rodríguez, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y El Progreso. Se desconoce la dinámica del siniestro, pero vecinos de la zona alegaron que a esa rotonda le falta de señalización y suele generar confusión entre los conductores.

Accidente de Transito -Colectivo - metrobus y Manuel Rodriguez (7) Claudio Espinoza

El Volkswagen quedó incrustado de lleno en el semáforo de la Avenida del Trabajador, con severos daños materiales, mientras que el colectivo tuvo averiaciones en el paragolpe.

Accidente de Transito -Colectivo - metrobus y Manuel Rodriguez (3) Claudio Espinoza

Ingresó en contramano al Metrobús

No es la primera vez que sucede un incidente en la zona del Metrobús. Hace unos seis meses un automovilista particular ingresó en contramano al carril exclusivo para transporte público. El hecho ocurrió en la intersección de Chrestia y Avenida del Trabajador y generó momentos de tensión, bocinazos y demoras en plena hora de actividad.

Según testigos, el vehículo apareció de manera repentina sobre el corredor exclusivo, avanzando en sentido contrario a la circulación normal. La maniobra sorprendió a choferes de colectivos y otros automovilistas, que debieron frenar de manera imprevista para evitar cualquier tipo de choque.

A contramano en el metrobús 1

La confusión se agravó cuando el conductor quedó detenido frente a un semáforo, sin posibilidad de avanzar correctamente. En ese momento, se vio obligado a ejecutar maniobras indebidas para reincorporarse a la calzada común, mientras las unidades del transporte público esperaban para continuar su recorrido.

El episodio no pasó desapercibido entre comerciantes, peatones y pasajeros que se encontraban en la zona. Algunos señalaron que el conductor parecía desorientado, como si no conociera el funcionamiento del Metrobús. Otros apuntaron a que podría haberse equivocado de ramal o tomado un acceso incorrecto.

La situación se extendió durante varios minutos, tiempo en el que la circulación estuvo parcialmente interrumpida. Finalmente, el automovilista logró salir del carril exclusivo, aunque para ello debió realizar giros bruscos que pusieron en riesgo a otros vehículos.