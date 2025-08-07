Caos en el Metrobús: un automovilista ingresó en contramano y generó tensión en el tránsito

El conductor recorrió varios metros por el carril exclusivo para colectivos en sentido contrario y debió realizar maniobras indebidas para salir de la situación.

El tránsito en la zona del Metrobús de Neuquén se vio alterado en las últimas horas, cuando un automovilista particular ingresó en contramano al carril exclusivo para transporte público . El hecho ocurrió en la intersección de Chrestia y Avenida del Trabajador y generó momentos de tensión, bocinazos y demoras en plena hora de actividad.

Según testigos , el vehículo apareció de manera repentina sobre el corredor exclusivo , avanzando en sentido contrario a la circulación normal. La maniobra sorprendió a choferes de colectivos y otros automovilistas, que debieron frenar de manera imprevista para evitar cualquier tipo de choque.

La confusión se agravó cuando el conductor quedó detenido frente a un semáforo, sin posibilidad de avanzar correctamente. En ese momento, se vio obligado a ejecutar maniobras indebidas para reincorporarse a la calzada común , mientras las unidades del transporte público esperaban para continuar su recorrido.

El episodio no pasó desapercibido entre comerciantes, peatones y pasajeros que se encontraban en la zona. Algunos señalaron que el conductor parecía desorientado, como si no conociera el funcionamiento del Metrobús. Otros apuntaron a que podría haberse equivocado de ramal o tomado un acceso incorrecto.

A contramano en el metrobús 1

La situación se extendió durante varios minutos, tiempo en el que la circulación estuvo parcialmente interrumpida. Finalmente, el automovilista logró salir del carril exclusivo, aunque para ello debió realizar giros bruscos que pusieron en riesgo a otros vehículos.

Riesgo y normativa

El ingreso indebido a un carril exclusivo para colectivos constituye una infracción grave en Neuquén. Las normativas de tránsito municipales establecen que el Metrobús está destinado únicamente al transporte público, con accesos y señalización específica para impedir la circulación de vehículos particulares.

Circular en sentido contrario, como ocurrió en este caso, implica un riesgo mayor, ya que los colectivos circulan con prioridad y a una velocidad constante que dificulta la reacción ante un obstáculo inesperado. Además, este tipo de maniobras puede provocar accidentes graves, especialmente en horarios de alto flujo de pasajeros.

Auto contramano en el Metrobus

Una infracción que se repite

Desde la Cámara de Empresas de Transporte de Neuquén (Cole) advirtieron que maniobras como la de ayer no son un hecho aislado. “Este tipo de conductas imprudentes son comunes. Con frecuencia vemos cómo conductores particulares invaden el carril exclusivo, incluso a riesgo de provocar accidentes”, indicaron en diálogo con LMNeuquén.

La entidad señaló que la presencia indebida de vehículos particulares no solo genera demoras, sino que interrumpe un sistema diseñado para agilizar el servicio y garantizar la seguridad de los pasajeros. Por eso, pidieron reforzar los controles y sancionar este tipo de infracciones para prevenir consecuencias más graves.

En tanto, recordaron que la cartelería del Metrobús es visible y que los ingresos cuentan con señalización para evitar confusiones. También advirtieron que no respetar estas indicaciones.

“El carril exclusivo es una herramienta para agilizar el transporte público y mejorar la movilidad en la ciudad. Cuando un particular ingresa, y más aún en contramano, no solo obstaculiza el servicio, sino que pone en riesgo a todos”, señalaron desde el área.