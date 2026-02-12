Muerte del motociclista tras un choque en el Metrobus: qué dice la Justicia y los cuestionamientos de la familia

La hermana de la víctima fatal del choque apuntó contra los resultados preliminares de la investigación y la actitud de la familia del menor imputado.

La muerte de Antonio Felipe Altamirano, el motociclista que falleció tras un trágico siniestro vial en la zona del metrobús en el oeste neuquino, continúa generando un fuerte impacto. En las últimas horas, la hermana del joven compartió su angustia y una serie de cuestionamientos sobre algunos de los aspectos mencionados en la audiencia de formulación de cargos.

El acusado por provocar el accidente de tránsito que terminó con el fallecimiento es un adolescente de 16 años. Durante la audiencia, el fiscal Germán Martín lo acusó de manejar sin licencia de conducir por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y por la violación de una señal de tránsito, en calidad de autor.

Entre las pruebas reunidas hasta el momento, el representante del Ministerio Público, el fiscal de Delitos Juveniles German Martin, indicó que según la investigación preliminar, el hecho ocurrió el 24 de enero alrededor de las 0:12, cuando el menor conducía un Volkswagen Voyage por Avenida del Trabajador en dirección oeste. Al llegar a la intersección con Moritán, giró hacia la izquierda pese a la existencia de una señal de tránsito que le prohibía realizar esa maniobra.

Como pruebas, menciono el testimonio de un testigo presencial y registros de cámaras de seguridad que captaron el momento del incidente, material que será clave para reconstruir la mecánica del choque, es decir, determinar a qué velocidad conducían los dos protagonistas, entre otros detalles. De acuerdo a las imágenes, se determinó que el menor conducía a la velocidad reglamentaria, que el test de alcoholemia dio negativo y que el joven permaneció en el lugar hasta que fue llevado a la comisaría del menor.

Qué dijo la hermana de la víctima sobre el pedido de disculpas

Un punto sensible para Sofía Altamirano, la hermana de la víctima de 24 años tuvo que ver con la actitud del adolescente al momento de la audiencia. "Lo único que el asesino de mi hermano dijo fue: 'Disculpe'". No mostró cara de arrepentimiento, nada. Los padres, ninguno; estaba la mamá, el papá. No fueron capaces de mirarme la cara y ni decirlo: "Perdón, lo siento." Algo".

Al respecto, fuentes judiciales que tuvieron acceso a la audiencia —restringida por el carácter de menor de edad del imputado— señalaron que cuando la jueza de la Niñez y Adolescencia Carolina García preguntó al adolescente, el chico expresó: "Yo quería pedirle disculpas a toda la familia de Altamirano, lamento su pérdida y lamento lo que pasó, pero no fue queriendo ni nada de eso”.

Previamente, su abogado defensor, Manuel Urra, había indicado ante la jueza su voluntad de pagar el gasto del traslado del cuerpo del joven oriundo de Corrientes: "quiero expresar el acompañamiento a la familia en el dolor que están padeciendo, lamentablemente, es un hecho imprudente, negligente, y la familia quiere hacer llegar a través de mi persona que está a disposición de los gastos de traslado del cuerpo, sabemos que no es una situación fácil en cuanto a lo económico".

La duda sobre el casco

"El fiscal dijo que mi hermano no llevaba casco, que se había golpeado la cabeza con el cordón y eso es mentira porque hay videos que mi hermano no se golpeó la cabeza con el cordón y se ve que él tenía casco abrochado", señaló la hermana de la víctima durante la entrevista, a lo que agregó: "Si le pegaba la cabeza como dice con el cordón, iba a morir porque el impacto fue muy fuerte, no iba a estar en coma tres días. Dos días".

Fuentes judiciales explicaron que la cuestión surgió a partir de una pregunta de la jueza al fiscal del caso, sobre si tenía o no puesto el casco. Ante ello, German Martin respondió que aún existe una duda, aunque la información con la que cuentan hasta el momento es que la víctima lo llevaba en el brazo.

Fue en ese instante cuando la hermana reaccionó con un grito dentro de la sala, por lo que la magistrada debió reprenderla antes de continuar con la audiencia. Después de formulados los cargos, la jueza García determinó un plazo de investigación de dos meses para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por último, durante la entrevista, Altamirano planteó un tercer eje de discusión. "El fiscal también dijo que al chico le hicieron test de alcoholemia y que dio negativo, también es mentira porque no le hicieron el control de alcoholemia al momento el accidente. Hay muchos testigos que dijeron que él, cuando pasó esto, llegó la policía y lo metieron en el móvil al chico. Y se lo llevaron".

No obstante, de acuerdo con la información preliminar de la causa, el test de alcoholemia fue practicado en el lugar del siniestro y arrojó resultado negativo: 0,0. Además, consta que el chico siempre permaneció en el lugar, prestando voluntad para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Una vez realizado el test, fue trasladado a la Comisaría del Menor.

Por su parte, después de sus acusaciones teñidas de dolor por la pérdida, Sofía indicó cuál será su actitud: "Yo no me voy a callar, yo voy a seguir luchando, voy a seguir pidiendo justicia por mi hermano. Porque esto tiene que pagar lo que hizo, porque se llevó la vida de mi hermano. Y yo voy a seguir peleando y voy a seguir luchando y voy a seguir pidiendo justicia por él".