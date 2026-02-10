Chocaron un auto estacionado y huyeron: indignación en Centenario

Vecinos de Centenario afirman que la zona del Casco Viejo se convertido en un "descontrol" por las motos.

Dos personas en una motocicleta negra 150 cc chocaron un auto estacionado en la madrugada del martes 10 y huyeron. El vehículo era un Volkswagen Gol Trend que permanecía estacionado sobre la calle Darrieux, frente a la Plaza San Martín de Centenario.

Lejos de dejar algún dato los sujetos escaparon de la escena. Esto despertó indignación de los vecinos en redes sociales.

Los propietarios del auto decidieron dar a conocer lo ocurrido en las redes sociales y pidieron que se presenten o procederán a publicar videos de cámaras en los que se observa como fue el choque, según publicó Centenario Digital.

Vecinos de la zona del Casco Viejo de Centenario extienden un reclamo de larga data respecto a un "descontrol" de motocicletas a la madrugada de los días de semana. El municipio suele realizar operativos de tránsito y alcoholemia los fines de semana, aunque los ruidos molestos y las motos pasando a alta velocidad se mantienen en otros momentos.

La repercusión del "descontrol" de las motos en Centenario

En un posteo en redes sociales del medio previamente citado, una mujer puso el grito en el cielo: "Que te levantes para ir a trabajar y ver tu auto así te da bronca, impotencia una amargura que no te la saca nadie, por qué como decimos todos es material y se arregla, pero te dejan sin tu herramienta de trabajo que te rompes el lomo para tener algo y gastas en ser un buen contribuyente pagando todo para que pase esto!".

Motos escape libre.jpg Trelew, contra las motos con escape libre.

La mujer también apuntó contra las autoridades municipales. "A quien corresponda a las autoridades de Centenario que hagan algo, por qué hoy es un vehículo pero mañana puede ser una vida y ahí que van hacer?", agregó.

Otro usuario de Facebook comentó en un posteo por una noticia similar: "Qué desastre Centenario !!!!! En todos los sentidos...un asco. Qué hermoso era 30 años atrás. Mi ciudad se fue deteriorando en lo social, y en lo urbano. Qué pena".

Los operativos por motos robadas no se detienen

Durante el fin de semana del 25 de enero, pero en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Neuquén capital, fue recuperada una moto que tenía un pedido de la fiscalía de Robos y Hurtos. El procedimiento se concretó el sábado en horas de la tarde, en el cruce de calle Anna y Avenida Ara San Juan.

Motos escape líbre VALIDA Las motos y autos circulan con escapes libres y música a todo volumen.

Finalmente, como parte de la estrategia que apunta a comprobar la situación de un gran número de vehículos, efectivos de la Comisaría 52 de Centenario encabezaron un destacado operativo en la noche del sábado, entre las 21 y las 23, en el cruce de las calles Cuba y Bernardo O’Higgins.

Junto con los agentes de la 52º, colaboraron sus pares de la Comisaría Quinta, Departamento Metropolitana, División Tránsito Villa Obrera, División Motorizada (DEMOSE) y la Dirección de Tránsito Municipal.