Corrieron a dos concejales de Centenario: vuelve el "equipo titular" y hay polémica

Dos concejales estaban reemplazando a los titulares que asummieron dos años como funcionarios. Uno de ellos se fue con Nadia Márquez y estalló el escándalo.

Hay crisis política en el Concejo Deliberante de Centenario desde las últimas elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza superó los 10 mil votos en la ciudad. Bajo ese escenario, se activaron cambios internos antes de la sesión preparatoria: este lunes, dos concejales suplentes fueron desplazados para que reasuman sus cargos los ediles titulares, que se desempeñaban como funcionarios en el Ejecutivo municipal que encabeza Esteban Cimolai.

Según pudo saber LMNeuquén , durante la mañana los concejales titulares se presentaron en el Concejo junto a un escribano para dejar constancia formal de la restitución de sus bancas, que habían quedado en “stand by” mientras cumplían funciones en el gabinete municipal.

La maniobra se venía gestando desde hace tiempo, en un contexto de pérdida de consenso del intendente dentro del cuerpo deliberativo y de la necesidad de garantizar gobernabilidad y respaldo político.

Darío Reyes y Nancy Bibow

La decisión implicó la salida forzada de los concejales suplentes Darío Reyes y Nancy Bibow, quienes habían asumido en diciembre de 2023 por el partido vecinal Somos Centenario. Con el correr de los meses, ambos tomaron caminos políticos distintos. Reyes se alineó con La Libertad Avanza, bajo el ala de la senadora nacional Nadia Márquez, mientras que Bibow, de origen radical, se mostró cercana a Juan Peláez, aunque continúa vinculada al entorno del intendente.

Dos concejales suplentes dejan el cargo: razones

Según testigos del episodio, Bibow no asistió al Concejo Deliberante, mientras que Reyes permaneció en el lugar y expresó su malestar por la resolución que dispuso su desplazamiento. El hecho alimentó sospechas sobre negociaciones de último momento y acuerdos cruzados con el Ejecutivo municipal.

El conflicto tiene un trasfondo institucional delicado. Reyes y Bibow habían sido electos como concejales suplentes en los comicios del 13 de abril de 2023, en reemplazo de Benito Torres y Alicia Mannucci, quienes pasaron a integrar el gabinete de Cimolai como secretario de Transporte y Tránsito y secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, respectivamente.

Desde el entorno de los suplentes sostienen que el ingreso al Concejo constituye un “derecho adquirido” por el resultado electoral y que cualquier restitución de los titulares debía resolverse mediante una votación en el recinto. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por otro camino.

La Presidencia del Concejo Deliberante, a cargo de Lorena López, podría emitir una resolución que daría por finalizada la suplencia, bajo el argumento de que el reemplazo era válido únicamente mientras duraran las funciones de los titulares en el Ejecutivo, condición que —según esa interpretación— ya no se cumple.

Concejal Reyes La Libertad Avanza Darío Reyes hace más de un año que se refernció con La Libertad Avanza. Estaba dentro de la lista de Esteban Cimolai en Somos Centenario.

Ese punto es hoy el foco de mayor tensión política. En privado, varios concejales admiten que una votación en el recinto podía tener un resultado incierto. Por eso, la resolución es leída como una jugada para evitar un escándalo político mayor.

El impacto no se limita a las bancas. Con la salida de Reyes quedó vacante la vicepresidencia del Concejo, cargo que ocupaba. El esquema previsto contempla un corrimiento interno: Celeste Leone, del MPN y con respaldo de La Neuquinidad, actual vicepresidenta segunda, podría asumir esa función hasta la renovación de autoridades tras la apertura de sesiones ordinarias.

También quedaron afectadas las comisiones. Reyes integraba la Comisión B y Bibow la Comisión de Tierras. Por el momento, ambas quedaron paralizadas y se reorganizarán más adelante, lo que en los hechos congela parte de la actividad legislativa.

En el plano político, las lecturas son claras. Reyes responde directamente a La Libertad Avanza y a la senadora Nadia Márquez, mientras que Bibow, de extracción radical, había participado en actividades de la UCR junto a Juan Peláez.

Juan Peláez junto a militantes de la UCR Centenario Juan Peláez pegó el portazo del gobinero de Rolanfo Figueroa. Ahora se proclamó presidente de la UCR y se reunió con refetentes de la provincnia. En Centenario, se reunió con la concejal Nancy Bibow, que dejará su cargo suplente por el espacio de Somos Centenario.

Desde las últimas elecciones legislativas, el Concejo comenzó a frenar varios proyectos del Ejecutivo, especialmente vinculados a aumentos de impuestos y cuestiones presupuestarias. Tras dos años de acompañamiento casi unánime, la pérdida de respaldo aceleró el regreso de los concejales titulares, alineados de manera más directa con el intendente Cimolai.

Habían votado postergar los impuestos "impagables"

En dicimebre del año pasado, la Comisión B rechazó el proyecto que el Ejecutivo había presentado para modificar la ordenanza impositiva vigente, con subas en la tasa de licencia comercial y en las multas por declaraciones juradas fuera de término. El expediente fue devuelto al Ejecutivo. Esto se tradujo en que no habrá más aumentos de impuestos hasta el 2026.

Los concejales venían aplicando subas, acorde como lo pide la "armonización tributaria" en el Pacto de Gobernanza del gobierno provincial de Rolando Figueroa con los intendentes. Y pese a la campaña, se sabe que el bolsillo ya no da para más en algunas franjas, sobre todo en la crisis del comercio minorista, por la baja de las actividades económicas en el país.

Cimolai - Torres - Mannucci Alicia Mannucci y Benito Torres son los concejales titulares de la lista de Esteban Cimolai que ganó las elecciones en 2023. La ingeniera agrónoma construyó una seccretaría de Ambiente y Torres es un inspector de carrera. Vuelven al Concejo Deliberante.

En medio de una crisis que aprietaba a comerciantes y vecinos, el Deliberante (al menos un sector que también forma parte de La Neuquinidad) marcó un límite político y social. Los concejales Cristian Pieroni (peronismo), Darío Reyes (Libertad Avanza), Fabio Valdebenito (MPN-La Neuquinidad), Lucía Matas (comunidad) y Sebastián Krapp (Juntos por el Cambio-La Neuquinidad) votaron en contra de un ajuste que consideraron “injustificable” frente a la carga impositiva que ya soporta la ciudad. El argumento fue simple y es que no se puede seguir recaudando sobre el mismo contribuyente que ya está al borde.

Ahora todo esto, con la vuelta de los concejales titulares, podría cambiar.