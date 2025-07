Dos concejales saltaron de partido en un momento muy oportuno

El primero en dar el volantazo fue Darío Reyes, concejal de Somos Centenario , que asumió en lugar de una edil titular. Su nombre apareció con fuerza cuando se viralizó una foto suya con Andrés Ros, y otros referentes de La Libertad Avanza Neuquén . La postal no tuvo lugar a ninguna suspicacia, porque hasta Nadia Márquez le dio la bienvenida. Reyes ya no juega para el intendente Esteban Cimolai, ahora está con el presidente Javier Milei.

Darío Reyes y La Libertad Avanza El concejal de Somos Centenario le estrecha la mano a Andrés Ros, secretario político de La Libertad Avanza en Neuquén.

Reyes ocupó la banca cuando la ingeniera agrónoma Alicia Manucci, concejal electa de Somos Centenario, asumió como secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable. Si bien la llegada de Reyes fue casi silenciosa, su salida del espacio fue bastante ruidosa.

Concejales: de dónde viene y hacia dónde saltaron

Ex petrolero, apadrinado por el Sindicato Petrolero (también ex Uocra) de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, Reyes había llegado al Concejo Deliberante gracias a un acuerdo entre esos sectores con Cimolai, de Somos Centenario, un partido vecinal que está dado de baja en la Justicia Electoral Provincial. Pero el tiempo lo llevó a armar su propio juego, hasta que se cruzó de vereda esta semana, en una final que ya estaba anunciado.

Desde el corazón del oficialismo no lo perdonan mucho, pese a que su salida no genera un gran impacto, ya que es concejal suplente y su lugar podría ocuparlo la titular, en el caso de que renuncie, que eso al menos no lo ha manifestado públicamente. “No fue un pase como en el fútbol. Lo echó la hinchada”, dijo un allegado, en alusión a las internas que lo empujaron a buscar cobijo libertario.

Pero si lo de Reyes fue un poco ruidoso, lo de Rubén Arias fue directamente al menos extraño. Comerciante local, siempre crítico de la inseguridad y participante en foros vecinales, Arias asumió su banca por el partido Cumplir, aunque en la mayoría de las oportunidades votó alineado con el Ejecutivo municipal. Es decir, se lo consideraba aliado a Cimolai.

Sin embargo, varios conflictos y desavenencias con algunos concejales lo dejó aislado. Y ahí apareció una mano salvadora. Fue Ernesto Novoa, diputado provincial de Comunidad, espacio del gobernador Rolando Figueroa, el que le tendió el puente para cruzar el charco" desde la política.

La sorpresa no fue el pase en sí, sino el contexto: Arias pidió licencia por razones psicológicas entre el 14 de julio y el 16 de agosto, aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante. En paralelo, se sacó una foto con Novoa sellando su pase al oficialismo, lo que encendió todas las alarmas.

La resolución que aprobó su licencia

El Concejo aprobó este miércoles la Resolución N°2128, que cita el expediente 131/25, en el que Arias solicita licencia por motivos de salud, que según pudo saber LMNeuquén y de acuerdo a la información del Concejo Deliberante, se trata de una licencia psicológica. Amparado en la Carta Orgánica Municipal, y sin mediar una ordenanza especial, el Concejo decidió que el cargo será ocupado temporalmente por su suplente.

Tuit Ernesto Novoa

La medida fue votada y sancionada sin objeciones, aunque el dato político no pasó desapercibido. En el momento en el que se excusaba médicamente, Arias ya tejía su pase a Comunidad, el partido que hoy representa La Neuquinidad, con una foto junto al diputado Novoa.

Mientras tanto, Sandra García Scheiner ocupará el lugar de Arias en el Concejo. Su nombre ya figura en la resolución y deberá representar al espacio Cumplir, aunque el titular ya saltó al oficialismo provincial, al menos desde. La banca queda así en un limbo político: el suplente responde a un partido que ya no representa al titular.

¿Puede un concejal estar de licencia por salud y al mismo tiempo hacer política con otro partido? Técnicamente sí. Éticamente… bueno, eso les otro dilema.