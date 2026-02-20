Amenazó a su pareja y le prendió fuego la casa con ella adentro

Sucedió este viernes por la madrugada tras la disputa entre la pareja. Se vivieron momentos de tensión hasta que demoraron al presunto autor.

Un grave episodio de violencia de género terminó con una vivienda consumida por un incendio en la ciudad de Cutral Co y un hombre detenido , sospechoso de ser el autor del hecho. El sujeto fue imputado por lesiones, tras amenazar a su pareja y, posteriormente, prender fuego a la casa durante la madrugada del viernes.

El intento de femicidio ocurrió alrededor de las 3 en un domicilio de la intersección de las calles 22 de Octubre y 9 de Julio . Alertados por el rápido avance de las llamas, los vecinos avisaron a los Bomberos Voluntarios , quienes desplegaron un gran operativo que demandó dos dotaciones para contener el foco.

Tras más de una hora de intenso trabajo, los profesionales lograron controlar el incendio y realizar las tareas de enfriamiento. El fuego consumió gran parte del mobiliario, afectó la mampostería y el cielorraso.

En pleno operativo de emergencia, una pelea con insultos y golpes entre una mujer y su pareja alertó a la Policía. Al acercarse, confirmaron que se trataba de la joven que reside en el domicilio, quien señaló al sujeto como responsable del ataque. Los efectivos demoraron al sospechoso, que fue puesto a disposición de la Justicia.

cutral co ciudad

Imputado por violencia de género y con prisión preventiva

Horas más tarde, luego de ser detenido, la justicia llevó adelante la formulación de cargos contra el sujeto. Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que el asistente letrado Federico Cúneo imputó al acusado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con incendio doloso creando peligro común para los bienes (artículos 89, 80 incisos 1 y 11; 186 inciso 1; 45 y 55 del Código Penal).

De acuerdo a la acusación, el hombre amenazó a su pareja y luego prendió fuego la vivienda, generando un riesgo concreto no solo para la víctima, sino también para propiedades linderas.

La audiencia fue encabezada por la jueza Vanesa Macedo Font, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía. El Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado dos meses de prisión preventiva, pero finalmente se dispuso la medida cautelar por el plazo de un mes, mientras avanza la investigación.

fiscalia cutral co

Por el momento no trascendieron públicamente mayores datos sobre la identidad del imputado ni sobre antecedentes previos del conflicto. Tampoco se difundieron oficialmente los resultados de las pericias técnicas que determinarán con precisión la mecánica del foco ígneo.

El caso generó fuerte impacto en la ciudad de Cutral Co, no solo por la magnitud del intento de femicidio, sino por el trasfondo de violencia intrafamiliar. La investigación continuará en las próximas semanas mientras el acusado permanece detenido.