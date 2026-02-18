Violencia de género en Neuquén: tercera en femicidios y 980 mujeres con botón antipánico

Las estadísticas y las intervenciones muestran datos alarmantes sobre el aumento de la violencia de género. Registran alto índice de femicidios y tentativas.

Neuquén cerró el 2025 con el tercer lugar en el ranking nacional de femicidios con 7 casos . El dato no es una estadística aislada, convive con otra cifra que dimensiona el escenario actual: en la provincia hay 980 botones antipánicos activos , entregados a mujeres que denunciaron violencia de género . En su mayoría, los violentos son sus ex parejas.

El dato se desprende del informe anual del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN), que contabilizó 247 víctimas de femicidio en Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Al analizar la tasa en proporción a la población femenina de cada jurisdicción —un indicador que permite dimensionar el impacto real más allá de los números absolutos—, las provincias con los índices más altos fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén .

La magnitud del problema se vuelve concreta en varios frentes: mientras el gobierno nacional está impulsando la derogación de la figura del femicidio del Código Penal, las denuncias crecen, con pedidos desesperados de protección frente a varones que, en muchos casos, no cumplen las medidas de restricción del hogar y recrudecen los intentos.

ON - Marcha Ni una menos (2).jpg El tribunal impuso la prisión preventiva por la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad. Omar Novoa

Sin ir más lejos, el domingo a la madrugada una mujer activó dos veces el botón antipánico para alertar que estaba siendo agredida por su ex pareja en la vía pública del centro de la capital. El operativo estuvo a cargo del Centro de Operaciones Policiales (COP) quienes enviaron un móvil.

Al llegar, el agresor había escapado. Tiempo después, ese mismo día, el botón volvió a activarse. Esta vez, el monitoreo permitió ubicarlo y demorarlo antes de que concretara una nueva agresión física. Al identificarlo, los efectivos confirmaron que pesaba sobre él una restricción de contacto dictada por la Justicia y además tenía pedido de captura vigente por orden de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Cuando la restricción y el botón antipánico no alcanza

Frente al caso antes mencionado, Rubén de la Fuente, el jefe de la División Centro de Despacho y Monitoreo Urbano, informó en declaraciones radiales el dato clave de los casi 1000 botones en manos de mujeres: "lamentablemente estos casos de violencia de género siguen creciendo así que desde el COP se trabaja en el monitoreo de todo eso".

Por su parte, de la Fuente también relacionó el fenómeno con los episodios de violencia extrema: "Neuquén está segunda en el ranking nacional de femicidios por tasa de habitantes". En tanto, consideró que sucede porque "no hay conciencia de la otra parte de que la relación está terminada". Por eso, insistió en que frente al crecimiento exponencial de la violencia machista, un trabajo en conjunto entre la Justicia y Policía "permiten el rápido accionar para tratar de hacer cesar el accionar violento".

¿Pero qué hacer cuando las restricciones, los botones antipánicos y las consignas policiales no logran frenar la violencia? En Neuquén ya hubo una respuesta que marcó un límite.

Botón antipánico

Se trata de un fallo considerado inédito. El juez Jorge Sepúlveda, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la I° Circunscripción Judicial, resolvió expulsar de la provincia a un violento que desobedecía de manera reiterada las prohibiciones de acercamiento hacia su ex pareja. El magistrado entendió que el agresor había demostrado un “total menosprecio por la intervención judicial”, evidenciado en la continuidad del hostigamiento pese a las medidas vigentes.

La decisión dictada el 11 de febrero, se inscribe en el contexto marcado por el antecedente del femicidio de Mónica María Florencia Rodríguez, de 35 años, en Centenario quien fue asesinada pese a activar el Botón de Alerta Personal (B.A.P.). Murió el 26 de diciembre de 2025, tras ser baleada en la cabeza por parte de su pareja, Fernando Gabriel Gómez, quien se suicidó de inmediato, cuando los policías arribaron por el alerta.

Neuquén en alerta roja por el mayor riesgo de femicidio en seis años

La ciudad de Neuquén atraviesa un escenario inédito en materia de violencia de género: 50 mujeres se encuentran bajo código A, es decir, en riesgo alto y permanente de femicidio. La cifra, sin precedentes para la ciudad, obligó a redoblar el trabajo territorial, las articulaciones institucionales y la asistencia directa. Desde la Subsecretaría de las Mujeres del municipio, advirtieron en diciembre de 2025 que este aumento marca “el año más complejo desde la creación del área”.

El dato se suma a otro indicador que preocupa: más de 800 intervenciones en lo que va del año. En el mismo período de 2024 la Subsecretaría registraba unas 600. Ese trabajo se concentra en Aliwenko, la Casa de las Mujeres, ubicada en Alta Barda, donde se reciben demandas espontáneas, se activan protocolos y se coordina articulación con hospitales, centros de salud, comisarías, fiscalías y otras áreas estatales.

“Cuidamos 50 vidas mañana, tarde y noche para que no las maten. Cada una de esas mujeres vive en riesgo permanente”, remarcó la subsecretaria Alejandra Oehrens en su paso por el streaming Bajá La Data. El número triplica a los 16 casos con código A que se contabilizaban a esta misma altura del año pasado.

casa integral de las mujeres aliwenko

En tanto, recientemente, tras años de demoras, Plottier inauguró la Casa Integral Ivana y Mayka Rosales, un nuevo espacio destinado al acompañamiento y la contención de mujeres y familias que atraviesan situaciones de violencia de género.

Por su parte, frente al panorama, distintas organizaciones han solicitado la declaración de la emergencia en materia de violencia de género. Por su parte, la legisladora Julieta Ocampo presentó un proyecto que prevé destinar un 0,5% del presupuesto provincial por un plazo de 10 años para atender problemáticas relativas a la construcción de refugios, contratación de locaciones para alojamientos de tipo transitorio, implementación de un plan de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género, creación de un programa de créditos a tasa cero previsto por el Banco Provincia del Neuquén y acompañamiento para garantizar la finalización de estudios y capacitaciones en materia laboral.