Cúneo Libarona sobre el femicidio: "Es inconstitucional porque es solo para la mujer"

El ministro de Justicia ratificó su continuidad en el cargo y propuso redefinir la figura del femicidio en un paquete de cambios penales más amplio.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , confirmó que continuará al frente de la cartera y defendió un paquete de reformas penales que incluye cambios en la figura del femicidio y una baja en la edad de imputabilidad , en un debate que promete generar fuerte repercusión política, jurídica y social.

En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que había evaluado su salida en diciembre, pero que decidió seguir tras un pedido personal del presidente Javier Milei y su hermana. En ese contexto, sostuvo que su permanencia responde a un compromiso profesional y ético, y afirmó que su objetivo es dejar “un legado de orden jurídico”.

Cúneo Libarona se refirió especialmente a la figura del femicidio , incorporada al Código Penal en 2012, y sostuvo que la redacción actual presenta problemas conceptuales y constitucionales . Según su visión, la norma vigente es “difusa e imprecisa” y debería reformularse para abarcar todas las hipótesis posibles bajo un esquema que incluya “hombricidio y femicidio” , en función del principio de igualdad ante la ley.

El ministro aclaró que no se trata de eliminar agravantes ni de reducir penas, sino de reformular la figura para que contemple también homicidios cometidos por razones de odio, desprecio o sometimiento hacia hombres, mujeres o personas con otras identidades de género. “Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, afirmó.

En esa línea, explicó que, si un hombre es asesinado bajo circunstancias de desprecio por su sexo, aprovechamiento de una relación de poder, sometimiento o control, la pena debería ser equivalente a la que se aplica en casos de femicidio. Para Cúneo Libarona, la ley no puede centrarse en un solo sexo sin generar cuestionamientos constitucionales, y remarcó que “el sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”.

El debate sobre la reforma del femicidio se inscribe en una discusión más amplia sobre el sistema penal y la respuesta del Estado frente a los delitos violentos, en particular aquellos vinculados a la violencia de género, un fenómeno que sigue generando preocupación en Argentina por la cantidad de víctimas y la persistencia de casos de extrema gravedad.

La baja de imputabilidad

En paralelo, el ministro defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal y sostuvo que la realidad social actual exige una actualización normativa urgente. “Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, afirmó al justificar la propuesta.

Cúneo Libarona consideró que el sistema vigente ha fracasado en proteger a las víctimas y cuestionó la falta de respuesta del Estado ante delitos graves cometidos por menores. “A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”, sostuvo.

No obstante, rechazó que la iniciativa sea exclusivamente punitivista y planteó una mirada integral del problema. Según explicó, antes del delito fallan las políticas públicas, la educación y los mecanismos de contención social, pero una vez cometido el hecho, el Estado debe fijar límites claros y dar una respuesta a las víctimas. En ese marco, sostuvo que la baja de imputabilidad debe ir acompañada de reformas institucionales y de políticas preventivas.

Continuidad y agenda judicial

El ministro también descartó las versiones sobre una posible salida del Gobierno y aseguró que cuenta con el respaldo del presidente. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, afirmó, en referencia a las operaciones mediáticas que sugerían su retiro.

Finalmente, negó cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos y aseguró que la legislación vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo no será modificada. “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”, concluyó.

Las propuestas del Ministerio de Justicia anticipan un debate de alto impacto en el Congreso y en la sociedad, especialmente en torno a la redefinición del femicidio y la edad de imputabilidad, dos temas que combinan discusiones jurídicas, políticas y sociales de gran sensibilidad.