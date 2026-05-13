Paro bancario este miércoles: los bancos afectados y cuándo comienza la medida

El gremio reclama por cierres de 12 tesorerías del interior del país, sucursales y posibles pérdidas de puestos de trabajo.

La medida de fuerza implica la reducción del horario de atención.

La Asociación Bancaria llevará adelante un paro nacional parcial que impactará en la atención de distintas entidades bancarias públicas del país. La medida afectará especialmente las últimas horas de actividad en sucursales y oficinas, con atención reducida en organismos clave como el Banco Central de la República Argentina y el Banco Hipotecario .

La protesta comenzará este miércoles a las 12 del mediodía y se extenderá durante las últimas tres horas de atención bancaria. El gremio decidió avanzar con la medida en rechazo a distintas decisiones tomadas tanto en el Banco Central como en el Banco Hipotecario , relacionadas con cierres de dependencias y reducción de personal.

En el caso del Banco Central , la atención al público funcionará únicamente entre las 10 y las 12, cuando habitualmente se extiende hasta las 15. Desde el mediodía, las actividades quedarán paralizadas como parte de la protesta sindical impulsada por La Bancaria.

La situación será similar en las sucursales del Banco Hipotecario, donde también habrá cierre anticipado y atención reducida durante toda la jornada. La medida podría generar complicaciones para clientes que tengan previsto realizar trámites presenciales o gestiones administrativas en horario bancario.

bancarios 1200.jpg Los trabajadores bancarios adherirán al paro del 24.

Qué operaciones podrían verse afectadas

Desde las entidades advirtieron que el recorte en el horario de atención podría provocar demoras en diferentes operaciones que requieren presencia física en las sucursales.

Entre los trámites y servicios que podrían verse afectados aparecen las acreditaciones bancarias, el depósito y cobro de cheques, operaciones empresariales y distintos trámites realizados por ventanilla. También podrían registrarse retrasos administrativos debido a la menor disponibilidad de personal durante la jornada.

El impacto se sentirá principalmente en quienes necesiten resolver gestiones presenciales de último momento, ya que la atención se reducirá de manera significativa durante el horario habitual de funcionamiento.

Sin embargo, el paro no afectará a los canales digitales. Tanto el home banking como las aplicaciones bancarias seguirán funcionando normalmente durante todo el día.

SFP Bancos casa de cambio (3).JPG La Bancaria dio a conocer cómo será el servicio en el sector durante el paro. Sebastián Fariña Petersen

Los servicios digitales seguirán operativos

A pesar de la medida gremial, las operaciones electrónicas podrán realizarse sin inconvenientes. Entre los servicios que continuarán habilitados se encuentran las transferencias bancarias, pagos electrónicos, uso de billeteras virtuales y consultas a través de home banking.

Además, seguirá disponible la posibilidad de retirar efectivo en comercios adheridos mediante el sistema de extracción con tarjeta de débito y DNI. Ese servicio funciona en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales comerciales habilitados.

Desde el sector bancario recomendaron a los usuarios anticipar trámites importantes y priorizar los canales digitales para evitar complicaciones durante la jornada de protesta.

El reclamo de La Bancaria

La Asociación Bancaria explicó que el paro fue convocado como respuesta a distintas medidas impulsadas tanto por las autoridades del Banco Central como del Banco Hipotecario.

En el caso del Banco Central, el sindicato rechazó el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Según denunció el gremio, esa decisión podría provocar la pérdida de 32 puestos de trabajo y generar un fuerte impacto en distintas economías regionales.

Además, desde La Bancaria señalaron que las negociaciones realizadas ante la Secretaría de Trabajo no tuvieron resultados positivos y acusaron a las autoridades de mantener una “posición intransigente” frente a los reclamos sindicales.

AM Paro bancario (9).jpg Agustín Martínez

Respecto al Banco Hipotecario, el gremio cuestionó el cierre de sucursales y denunció despidos considerados injustificados en diferentes provincias. En ese marco, rechazaron “cualquier política de achique” que implique reducción de personal o afecte las fuentes laborales dentro del sistema financiero.

Alerta y posibles nuevas medidas

La conducción nacional de La Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que podría profundizar las medidas gremiales en las próximas semanas si no aparecen respuestas “urgentes y concretas” por parte de las autoridades nacionales y de las entidades involucradas.

Por el momento, la protesta tendrá alcance parcial y se concentrará en las últimas horas de atención bancaria. Sin embargo, el conflicto continúa abierto y no se descartan nuevas acciones sindicales si no avanzan las negociaciones.