Lunes con paro en el Banco Central: cómo funcionan y qué servicio estará afectado en Neuquén

La medida de fuerza alcanza a los 21 tesoros regionales del Banco Central en todo el país. ¿Cómo afectará en la región?

Este lunes se lleva adelante el paro de trabajadores del Banco Central en todo el país, lo que podría afectar la disponibilidad de plata en efectivo en Neuquén. La medida de fuerza alcanza a los 21 tesoros regionales del Banco Central en todo el país.

Adrián Medina, secretario general adjunto de La Bancaria en Neuquén , explicó que la protesta surge ante la falta de diálogo con las autoridades por un plan de ajuste que incluye el cierre de 12 tesoros regionales.

Estos sectores cumplen un rol clave dentro del sistema financiero: se encargan del resguardo, la logística, la distribución del dinero en efectivo y la organización del circulante entre las distintas entidades bancarias.

En el caso de Neuquén, el tesoro regional tiene un rol estratégico, ya que abastece no solo a la provincia, sino también a Río Negro y al sur de La Pampa.

BPN CENTENARIO

Posible impacto en cajeros y bancos

Según advirtió Medina días atrás, la principal consecuencia de la medida podría sentirse en el abastecimiento de efectivo. “Puede llegar a afectar la disponibilidad de dinero, tanto en cajeros como en sucursales”, señaló, en diálogo con LU5.

En concreto, la falta de actividad en los tesoros regionales podría impedir la recarga habitual de cajeros automáticos y dificultar que algunas entidades cuenten con efectivo suficiente para operar por ventanilla. Esto afectaría principalmente a bancos privados y al Banco Nación, mientras que otras entidades con logística propia, como el Banco Provincia, tendrían menor impacto.

“No se va a ver afectada la atención bancaria, pero sí puede pasar que los cajeros se queden sin dinero o que en ventanilla no haya disponibilidad”, precisó el dirigente gremial.

El trasfondo del conflicto

El eje del reclamo está en la decisión del Banco Central de avanzar con el cierre de 12 tesoros regionales bajo el argumento de una menor utilización del dinero en efectivo. Desde el gremio rechazan esa postura y aseguran que la demanda de efectivo sigue vigente.

Banco Nacion (3)

“Es falso que no se use efectivo. Sigue circulando y hay demanda en distintos sectores de la economía”, sostuvo Medina, quien además vinculó la medida con el crecimiento de las billeteras virtuales.

En ese sentido, cuestionó el rol dominante de plataformas digitales como Mercado Pago, que concentra gran parte del mercado de pagos electrónicos. Según planteó, se trata de una competencia desigual frente al sistema bancario tradicional, tanto por las condiciones laborales como por la regulación.

Situación en Neuquén

Actualmente, en Neuquén trabajan tres empleados del Banco Central vinculados al tesoro regional. Si bien esta sede no está incluida por ahora en el listado de cierres, el gremio decidió adherir a la medida en todo el país en defensa de los 32 puestos de trabajo que estarían en riesgo.

Además, destacaron que el sistema financiero ya viene atravesando una reducción sostenida de personal, con unos 5.000 puestos perdidos en los últimos dos años.

Banco Nacion Neuquen (4).JPG Maria Isabel sanchez

Como ejemplo de la importancia de la logística del efectivo, Medina mencionó el caso del Banco Provincia de Neuquén, que recientemente inauguró un nuevo tesoro en Zapala para optimizar costos y tiempos de distribución dentro de Neuquén.

Para el gremio, este tipo de decisiones va en sentido contrario a la política que impulsa el Banco Central. “Se está demostrando la necesidad de tener estructuras regionales para garantizar el servicio”, indicó.