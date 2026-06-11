Esta nueva tendencia para bañarse se caracteriza por funcionar como espacio abierto y con ingreso al ras del suelo. Sus ventajas y cómo colocarla.

La ducha que es tendencia en este 2026 y que viene a reemplazar a la tradicional o mampara

Las innovaciones de vanguardia llegan a todos los puntos de los hogares. Y los baños no son la excepción. Recientemente, un nuevo modelo de ducha está reemplazando a la opción tradicional con mampara o escalón para evitar el desborde del agua. Esta alternativa funciona como un espacio abierto y con acceso al ras del suelo.

A esta nueva tendencia que se impone en los baños modernos en 2026 se la conoce como modelo italiano o walk-in .

Su principal característica es que integra la zona de agua como una continuación del suelo. Justamente, al estar integrada totalmente en el piso, se eliminan los riesgos de tropiezos causados por el escalón o desnivel habitual de las opciones antigüas.

Además, este modelo da mayor sensación de espacio, accesibilidad, facilidad de mantenimiento y una estética minimalista que encaja con las tendencias actuales para los interiores.

ducha El modelo de ducha italiana se impone en los baños minimalistas.

Cuáles son las principales ventajas del modelo italiano de ducha

El walk-in sustituye a la ducha tradicional por una combinación de beneficios prácticos, estéticos y de accesibilidad. Algunos de ellos son:

Sensación de amplitud y continuidad espacial : los baños contemporáneos buscan eliminar barreras visuales. Una ducha walk-in sin mampara completa ofrece continuidad entre el pavimento del baño y la zona de ducha, lo que agranda visualmente espacios, especialmente en baños pequeños. Al suprimirse la barrera física y visual que implica un plato elevado, mampara opaca o cortina, la percepción del volumen mejora de forma notable.

: los baños contemporáneos buscan eliminar barreras visuales. Una ducha walk-in sin mampara completa ofrece continuidad entre el pavimento del baño y la zona de ducha, lo que agranda visualmente espacios, especialmente en baños pequeños. Al suprimirse la barrera física y visual que implica un plato elevado, mampara opaca o cortina, la percepción del volumen mejora de forma notable. Accesibilidad e inclusión: el acceso a ras de suelo o con un leve desnivel facilita el uso a personas mayores, con movilidad reducida o familias con niños y carritos. Eliminando el escalón característico de muchas duchas tradicionales, se reduce el riesgo de tropiezos y caídas, alineándose con tendencias de diseño universal y viviendas inclusivas.

el acceso a ras de suelo o con un leve desnivel facilita el uso a personas mayores, con movilidad reducida o familias con niños y carritos. Eliminando el escalón característico de muchas duchas tradicionales, se reduce el riesgo de tropiezos y caídas, alineándose con tendencias de diseño universal y viviendas inclusivas. Mantenimiento y limpieza: las mamparas con perfilería, las cortinas que acumulan moho y los recovecos de platos elevados requieren limpieza frecuente y, a menudo, productos específicos. Un diseño walk-in con desagüe lineal y superficies más accesibles simplifica la limpieza y disminuye problemas de humedad y acumulación de residuos.

las mamparas con perfilería, las cortinas que acumulan moho y los recovecos de platos elevados requieren limpieza frecuente y, a menudo, productos específicos. Un diseño walk-in con desagüe lineal y superficies más accesibles simplifica la limpieza y disminuye problemas de humedad y acumulación de residuos. Flexibilidad en la distribución: el walk-in permite ubicar la zona de ducha en rincones, a lo largo de una pared larga o creando una transición fluida hacia el resto del baño. Esto facilita reformas y adapta el baño a diferentes necesidades sin requerir estructuras complejas como depósitos elevados o carpintería de mampara.

el walk-in permite ubicar la zona de ducha en rincones, a lo largo de una pared larga o creando una transición fluida hacia el resto del baño. Esto facilita reformas y adapta el baño a diferentes necesidades sin requerir estructuras complejas como depósitos elevados o carpintería de mampara. Estética contemporánea y valor inmobiliario: los baños con duchas abiertas se asocian con el diseño de hoteles y viviendas de alto nivel. Esta estética minimalista y limpia suele incrementar la percepción de valor de la vivienda y resulta atractiva para compradores y arrendatarios contemporáneos.

ducha2 Una de las claves de la ducha italiana es integrar al suelo un buen sistema de filtrado, lo que evitará desbordes.

Cómo instalar una ducha italiana: los detalles a tener en cuenta

Una de las claves para que este sistema funcione y no inunde el resto del baño es hacer una obra con el suelo ligeramente inclinado y un sistema de drenaje altamente eficiente. Aplicar la técnica exacta de nivelación evitará cualquier tipo de desborde. En ese contexto, la implementación de este modelo requiere obligatoriamente intervenir en la estructura del suelo para empotrar el desagüe y asegurar una correcta impermeabilización de la zona.

A diferencia de las duchas tradicionales, el modelo italiano necesita una inversión económica superior y un espacio más holgado para garantizar la comodidad del usuario. Sin embargo, a pesar del mayor desembolso inicial, los expertos destacan que esta modificación es un avance hacia hogares más accesibles.

Otra de las recomendaciones es usar el mismo tipo de losa o baldosa en toda la superficie, lo que generará una sensación de amplitud visual que hace que el baño parezca considerablemente más grande. Además, la superficie fluida eliminará obstáculos visuales y físicos, generando un ambiente vanguardista y moderno.