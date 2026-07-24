Desbaratan tres kioscos de drogas: dos puntos de venta estaban a metros de escuelas

El tercer punto se ubicaba en pleno centro de San Martín de los Andes. Durante los procedimientos, se secuestraron 80 dosis de cocaína, marihuana, balanzas y armas.

Un importante operativo de la División Antinarcóticos Lagos del Sur terminó con el desbaratamiento de tres puntos de ventas de drogas en San Martín de los Andes . La investigación de la Fiscalía Única de la localidad cordillerana desmanteló tres kioscos de sustancias ilícitas, dos de ellos ubicados a escasos metros de escuelas y el tercero funcionaba en pleno centro de la ciudad.

Las diligencias se realizaron como resultado de dos investigaciones desarrolladas durante dos meses y 22 días. A partir de las tareas de inteligencia, se logró identificar tres domicilios que funcionaban como punto de venta de drogas. Como resultado de la investigación, los agentes concretaron tres allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron más de 80 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de paquetes de cocaína fraccionada. La policía encontró cogollos de cannabis, tres balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

El operativo también permitió incautar seis teléfonos celulares, una pistola calibre .22, cargadores, una importante cantidad de municiones de distintos calibres y un automóvil, presuntamente utilizado en la actividad ilícita.

Uno de los puntos de venta funcionaba en pleno centro de San Martín de los Andes.

Dos kioscos de drogas funcionaban a escasos metros de dos escuelas

A partir de la investigación arrojó un alarmante dato sobre los kioscos de drogas. Dos puntos de ventas de sustancias se ubican en el barrio 4 Hectáreas, a escasos metros del CPEM Nº57 y de la Escuela Primaria Nº188. El tercer punto de comercialización estaba ubicado en pleno centro de San Martín de los Andes.

Dos de los domicilios allanados estaban ubicados a escasos metros de escuelas.

Las autoridades remarcaron que la ubicación de estos kioscos de droga representaba un riesgo para la comunidad, fundamentalmente para niños, adolescentes y familias que circulan diariamente por esos sectores.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Anti narcóticos Lagos del Sur, con la colaboración del personal de la División Antinarcóticos El Pehuén, quienes sumaron recursos humanos y móviles especializados para desarrollar con éxitos las diligencias judiciales.