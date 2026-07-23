Un video captó al hombre que golpeó brutalmente con un hierro a un perro: deberá hacer trabajo comunitario

Ocurrió días atrás en el oeste de Neuquén. Le dio golpes en la zona de la cadera, la espalda y la cabeza. Este jueves se le impuso una probation.

El hombre que golpeó a un perro con un hierro en el oeste de Neuquén fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y se le impuso una Suspensión de Juicio a Prueba (probation) mediante la cual deberá realizar trabajo comunitario, hacer una donación a una ONG de cuidado de animales y capacitarse en bienestar animal, además de cumplir una serie de pautas de comportamiento.

La formulación de cargos la realizó hoy al mediodía el asistente letrado Luciano Vidal, en una audiencia en la que estuvo acompañado por la abogada querellante Andrea Ferracioli , de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.

El hecho atribuido al imputado, identificado como P. M. A. V, fue que el 12 de julio pasado golpeó con un fierro a un perro de tamaño mediano y pelaje marrón. La agresión la cometió alrededor de las 13.45, en un sector de la vía pública en las inmediaciones de las calles Lago Viedma y Rosario , en la capital provincial.

El imputado “salió de su domicilio llevando en su mano un hierro de aproximadamente un metro de longitud y se dirigió hacia donde estaba el animal”, según detalló Vidal. Al acercarse al perro, “le propinó un primer golpe en la zona de la cadera y la espalda, provocando que el animal cayera al suelo como consecuencia del impacto”, explicó. “Inmediatamente después, cuando el perro ya se encontraba tendido e imposibilitado de defenderse, P. M. A. V. le aplicó un segundo golpe con el mismo elemento en la zona de la cabeza”, añadió.

El representante del MPF precisó que luego de la agresión, el imputado se retiró del lugar y que el animal quedó tendido en el suelo, hasta que logró levantarse y se fue evidenciando dificultades para caminar como consecuencia de los golpes. Se desconoce su estado de salud actual.

El delito que le atribuyeron fue actos de crueldad hacia los animales, en calidad de autor.

Como el acusado no tiene antecedentes penales y el delito atribuido prevé una penal condicional, el caso se resolvió en la misma audiencia mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). Esta es una herramienta que se suele utilizar en hechos con esas dos características y que prevé que ante el incumplimiento de algunas de las pautas establecidas, la pena pueda revertirse y ser de efectivo cumplimiento. Esta solución contó con el aval de la abogada querellante de la ONG “Profesionales y activistas en derechos de los animales”.

Las pautas fijadas fueron: realizar una capacitación en bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal; cumplir con 192 horas de trabajo comunitario; realizar una reparación económica a través de la donación de 240 kilos de alimento a una ONG vinculada al cuidado animal; y fijar un domicilio, entre otras pautas previstas. Todo por un plazo de un año.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y la resolución del caso mediante la SJP.

La Policía realizó un allanamiento

A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Delitos Ambientales, se logró identificar al presunto autor del hecho y solicitar una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el sector oeste de la ciudad.

De esta forma, el personal de la División Delitos Ambientales, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén, concretó este miércoles un allanamiento, en el marco de una investigación por crueldad contra un animal, en infracción a la Ley Nacional N.º 14.346.

Durante la diligencia judicial, autorizada por el Juez de Garantías de turno, los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas al momento del hecho y una estructura de hierro de aproximadamente 75 centímetros de longitud, presuntamente empleada para cometer la agresión.

Finalmente, fue demorado un hombre de 34 años, quien posteriormente quedó detenido por disposición de la fiscal interviniente. El imputado será presentado ante la Oficina Judicial Penal para la correspondiente audiencia de formulación de cargos.