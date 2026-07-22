Rutas intransitables y mucha nieve en Neuquén: el temporal seguirá toda la semana

Desde la Dirección de Protección Civil repasaron el estado de los caminos y pidieron transitar con máxima precaución para evitar accidentes. ¿Qué rutas están cerradas?

Por el temporal de lluvia y nieve que afecta a gran parte del territorio neuquino, al menos cuatro rutas de Neuquén quedaron intransitables, mientras que el paso fronterizo de Pino Hachado, que une Neuquén con Chile, estuvo cerrado por acumulación de nieve hasta el mediodía. Desde la Dirección de Protección Civil recomendaron transitar con precaución, obedecer las normas de portación de cadenas y limitar los viajes a destinos chilenos sólo para casos de emergencia.

El director de Protección Civil de la provincia, Carlos Cruz, aclaró que ya desde el martes se notan nevadas de variada intensidad en Manzano Amargo, Varvarco, hacia el cruce con la ruta 40 y con la ruta provincial 43. "Las nevadas persistieron en los límites fronterizos de Chile y Argentina, principalmente del área centro y ahí posteriormente ya a partir de la tarde o tarde noche empezamos a tener nevadas en Zapala, en Cutral Co, tal cual era esperado y después las franjas de la región sur, rutas 237, 40 y 7 Lagos", dijo en una entrevista con Radio 7.

El funcionario aclaró que la ruta 46 hacia Aluminé quedó intransitable por acumulación de nieve , por lo que se está trabajando en el despeje. Tampoco se puede circular por las rutas 13, la 11 que une Villa Pehuenia y Moquehue y también la ruta 23, entre el cruce de la ruta 242 con la ruta 13. "Estará intransitable por toda la jornada", explicó.

El paso fronterizo de Pino Hachado, en cercanía de Las Lajas, también registra una importante acumulación de nieve en el límite con Chile. El cruce internacional estuvo cerrado hasta el mediodía de este miércoles, por lo que en la zona se registraba la presencia de 100 camiones que están esperando para transitar hacia el país vecino. Cruz adelantó que se puede notar un mayor caudal de tránsito pesado por los camioneros de Mendoza que eligen cruzar a través de Neuquén a partir del cierre de las fronteras mendocinas.

Cómo sigue el tiempo en la región

"Estas condiciones de nevadas, persistencia de bajas temperaturas y nubosidad van a persistir prácticamente toda la semana. Inclusive, el fin de semana ingresa un frente bastante importante a la cordillera y se está evaluando una situación similar a la que tuvimos anoche y toda la madrugada en casi gran parte de la provincia, principalmente el día domingo", explicó el funcionario.

Según detalló, estas condiciones que se registraron primero en el norte para abarcar luego el centro de la provincia, la comarca petrolera y algunos sectores cercanos a Vaca Muerta. En los yacimientos petroleros se registraron lluvias.

Ante el pronóstico de una semana con nieve y bajas temperaturas en la cordillera neuquina, recuerdan que es obligatorio portar cadenas de metal para circular por las rutas de la región. pic.twitter.com/KasIA8prWt — LU5 AM600 (@LU5AM600) July 21, 2026

"Esta situación fue abarcando toda la zona sur. Ya los centros turísticos están cubriéndose de nieve. Hasta el momento, tenemos alrededor de 30 centímetros de acumulación en algunos sectores cercanos a San Martín de los Andes, que esto es muy positivo. Esta situación va a permanecer durante el día de hoy", expresó.

Además, señaló que se registran bancos de niebla dispersos en gran parte de la provincia, lo que incluye sectores petroleros, la zona norte, y las zonas que unen Zapala hacia el norte, como Las Lajas o Loncopué.

Recomendaciones para los viajeros

Ante la expectativa de que se sostengan estas condiciones meteorológicas, el gobierno de la provincia recomendó extremar las precauciones a la hora de circular y evitar los traslados innecesarios.

"Es importante nuevamente resaltar los puestos que tenemos desde la Secretaría de Emergencia en los corredores tanto de la ruta 237, desde Arroyito hacia Piedra del Águila y los móviles preventivos en rutas que están intransitables", dijo y agregó que en Piedra del Águila se registra mucha nubosidad. "Está nevando en Collón Curá, por eso es importante la portación obligatoria de cadenas, hay personal policial y de la secretaría transitando en la zona", señaló.

Relató también que los equipos de la Secretaría tuvieron que intervenir para evitar accidentes. "Esta madrugada tuvimos alguna complicación con un camión en la subida de San Sebastián, saliendo desde Cutral Co hacia Zapala, producto de la nieve. El camionero quedó ahí cruzado por un par de minutos, no contaba con cadenas, así que rápidamente personal de Vialidad Nacional pudo remover el mismo y se pudo habilitar nuevamente la calzada. Son situaciones que suelen pasar bastante seguido por la no colocación de cadenas".

Aunque se espera que las condiciones mejoren este miércoles al mediodía, para el fin de semana se prevé otro frente frío más importante, que implicará una mayor acumulación de nieve, principalmente en la zona sur.

Por eso, se solicita que todos los viajeros tomen las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes en las rutas. "Todas las las personas que viajen consideren que esta situación va a persistir, hay transitar con máxima precaución, recordar la portación obligatoria de cadenas o pueden ingresar a las páginas de la Secretaría de Emergencias, del gobierno de la provincia y van a van a ver un QR de la Secretaría en donde están actualizada la situación en tiempo real con los colores verde, amarillo o rojo, cuando se detecta algún siniestro o alguna situación grave".

Desde la Dirección también recordaron estar atentos a la situación climática en Chile, donde el panorama es "aún más complejo". "Solicitamos a la gente que vaya a al vecino país que sea solo en carácter de emergencia y tal vez no a pasar vacaciones o hacer turismo porque está en una situación muy compleja. El frente frío a ellos todavía les sigue causando muchísimos inconvenientes, así esto va a seguir todavía un par de días y inclusive mucho más para ellos", concluyó Cruz.