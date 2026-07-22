¡Se cumplió! La nieve llegó este miércoles a Neuquén capital: así sigue el pronóstico

Tal como había adelantado Defensa Civil, la nieve llegó a la zona del Alto Valle este miércoles después de la medianoche.

El pronóstico del tiempo se cumplió y este miércoles, finalmente, llegó la nieve a Neuquén capital y todo el Alto Valle. Los copos sorprendieron a los vecinos de la región en las primeras horas del día, alrededor de la 1 de la madrugada.

Si bien el fenómeno se extendió solo durante algunos minutos y la nieve no alcanzó a acumularse en las calles, los vecinos disfrutaron el momento y aprovecharon para compartirlo con emoción en las redes sociales.

La posibilidad de que caiga nieve en el Alto Valle comenzó a tomar fuerza, días atrás, luego de las declaraciones del director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , quien había confirmado la probabilidad de que el fenómeno alcance la zona a partir del miércoles, en el marco del ingreso de un intenso sistema de aire frío y húmedo sobre Neuquén.

El funcionario explicó que la provincia atravesaba un período de inestabilidad que ya generaba lluvias en el área de Confluencia, Vaca Muerta y sectores del centro neuquino, condiciones que se mantienen estos días.

"Existe una pequeña probabilidad de nieve sobre el Alto Valle a partir del día miércoles", había señalado Cruz el pasado lunes, en diálogo con RTN. Aclaró que todo dependería del comportamiento de los vientos y de las temperaturas que se registren durante la jornada más fría de la semana.

Según indicó el director provincial de Defensa Civil, el miércoles se perfilaría como el momento de mayor intensidad del fenómeno meteorológico.

¿Sigue la nieve este miércoles en Neuquén?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles por la mañana continúa el pronóstico de lluvias y nevadas, con una probabilidad de 10-40%.

Por la tarde, en tanto, se prevé lluvias aisladas con la misma probabilidad, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado.

Alerta por nieve en Neuquén: Pino Hachado cerrado

La zona cordillerana de Neuquén continúa afectada por el temporal de nieve, lo que generó complicaciones en el tránsito con el vecino país de Chile. Tras el cierre total del paso fronterizo Pino Hachado durante todo el martes, la localidad de Las Lajas acumuló unos 100 camiones varados que no pudieron salir del país.

Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, brindó detalles sobre la situación actual, a primera hora de este miércoles. Aunque en el casco urbano la nieve no generó acumulación significativa, el panorama en la zona de alta montaña es diferente.

Al respecto, en diálogo con LU5, Vergara señaló: “En Las Lajas no nevó, pero ahora estoy viendo que está cayendo como nieve. Cae nieve, pero muy poco, pero no se ha juntado nada. En la parte de la cordillera sí estaba nevando”.

Hasta la última hora de la noche del martes, se contabilizaban aproximadamente 80 camiones estacionados, pero el funcionario estimó que para esta mañana la cifra se incrementaría. “Hoy tendremos unos 100 camiones esperando para que se habilite el paso”, afirmó, destacando que los vehículos no están a la vera de la ruta, sino en un predio específicamente preparado para contener hasta 250 transportes.

En cuanto a la posible reapertura, prefirió ser cauteloso. Si bien se esperan reportes oficiales durante la mañana, Vergara anticipó que la habilitación no sería inmediata. “Seguro que no lo van a habilitar a las 8, pero sí después del mediodía puede llegar a habilitarse”, afirmó.

Esto dependerá del trabajo de las máquinas de vialidad para despejar las rutas tras las nevadas nocturnas.