Parque Industrial Capital: ubicación estratégica y servicios pensados para las empresas

Los 10 puntos más importantes del nuevo proyecto que busca acompañar el crecimiento de Vaca Muerta con beneficios para las empresas neuquinas.

Los empresarios neuquinos ya pueden completar un formulario de inscripción para ser parte del nuevo Parque Industrial Capital (PIC), un predio de 1200 hectáreas en la zona de la meseta que busca acompañar el crecimiento económico de la región con beneficios impositivos inéditos y un diseño pensado para las necesidades de las compañías.

Durante la presentación oficial del PIC, que contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , dio más detalles del proyecto que podría albergar a cerca de mil empresas en una estratégica por su cercanía a las vías de conexión con los yacimientos de Vaca Muerta.

Durante los primeros 30 días, los empresarios neuquinos tendrán prioridad para ser parte del proyecto a través de un registro inicial ya habilitado en el sitio web de la Municipalidad de Neuquén.

Además, los inversores podrán ser parte del plan Invierta Capital, una herramienta de exención impositiva pensado para las empresas locales que se instalen en el nuevo parque en un plazo de dos años. Durante una década, tendrán estabilidad a través de la exención de tasas de baldíos, derechos de edificación, licencia comercial y tasas retributivas, así como los impuestos provinciales de Ingresos Brutos e Inmobiliario.

Nicola recordó que la creación de este nuevo Parque Industrial fue posible a partir de una ley provincial sancionada en 2022 que permitió incorporar al ejido de Neuquén capital una gran porción de tierras que el intendente Víctor García había comprado en 1959. Esa franja en el sector norte de la capital, que se extiende casi hasta el lago Mari Menuco, permitirá el desarrollo estratégico de Neuquén con la creación del parque solar y un nuevo complejo ambiental para la gestión de los residuos.

Sebastián Fariña Petersen

El secretario aseguró que esperan iniciar las obras en noviembre. Para eso, los aportes de los empresarios interesados que completen la preinscripción podrá terminar de definir el diseño del parque, basado en las necesidades de las industrias que allí se instalen.

Aclaró que todavía resta definir el diseño de las 6 áreas que forman parte del másterplan, ya que no todas las empresas requieren la misma superficie para el desarrollo de sus actividades.

Con una inversión pública de 300 millones de dólares, la Municipalidad brindará los servicios esenciales para la instalación de las empresas, que podrían generar una inversión privada en torno a los 10.400 millones de dólares. Se espera que ese desembolso se traduzca en la creación de hasta 40 mil puestos de trabajo.

Entre otras características, el PIC contará con accesos para cada área, un cerramiento perimetral para garantizar la seguridad y conectividad vial pensada para lasmaniobras del tránsito pesado. Incluirá bicisendas, estacionamientos en altura y un área de servicios con sectores gastronómicos, comercios y otras prestaciones para los trabajadores de las industrias.