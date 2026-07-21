Quién era el joven que murió por manipular pirotecnia tras la final del Mundial 2026

Ocurrió este domingo por la noche en el barrio Z1. Todo sucedió cuando había terminado el partido de la final de la Copa del Mundo.

Un joven de 24 años falleció durante los festejos tras la final del Mundial.

El final del Mundial 2026 y los festejos por el subcampeonato argentino tuvieron un desenlace fatal en Neuquén en un hecho sin precedentes . Ocurrió en el sector de bardas del barrio Z1. Un joven de 24 años murió decapitado de manera instantánea, mientras otras tres personas -entre ellos un menor de edad- resultaron heridas tras la explosión de un artefacto de pirotecnia de extrema potencia.

La información preliminar brindada por el Cuerpo Médico Forense indica que la víctima falleció como consecuencia de las graves lesiones producidas por la explosión. Además, la autopsia se tomaron muestras para efectuar estudios toxicológicos.

Esta tarde, LM Neuquén pudo confirmar la identidad del joven de acuerdo al informe que recibió la fiscal del caso Guadalupe Inaudi. La víctima fue identificada como Alan Daryl Ochoa, de 24 años.

Cómo fue el accidente fatal

El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, brindó detalles sobre el incidente ocurrido por la noche del domingo. Según informó, el personal policial acudió al sector ubicado hacia el oeste, cerca de las bombas del EPAS, donde constataron la presencia de una persona fallecida y otros lesionados que fueron trasladados inicialmente al hospital Heller.

La investigación preliminar determinó que no se trataba de pirotecnia común de venta libre. Barroso explicó que el material utilizado es de uso profesional y restringido: "Este es un material de pirotecnia, no es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada", dijo, en diálogo con LU5.

El comisario detalló que estos elementos, denominados comúnmente como "cebolla" o "torta grande", poseen una "carga peligrosa" y su venta está limitada a empresas dedicadas a espectáculos públicos que siguen protocolos estrictos.

Respecto a la mecánica del accidente, Barroso señaló que la víctima y su familia habrían intentado activar el artefacto de forma precaria. "Lo que se puede adelantar es que tiene una mecha, eso se introduce en un elemento que puede ser un mortero, y había un mortero de fabricación casera", explicó el jefe policial.

Qué se sabe de la investigación

La Policía confirmó que el artefacto utilizado no era de venta libre, sino un elemento de uso profesional cuya manipulación está reservada a personal capacitado.

Además, indicaron que este tipo de pirotecnia está prohibida en Neuquén y que el material tendría procedencia de la provincia de Santa Fe.

La causa continúa en manos de la Fiscalía de turno, que intenta determinar cómo fue adquirido el explosivo y reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en una de las tragedias más impactantes registradas durante un festejo por la Selección argentina en la provincia.