Dónde está la papelera de WhatsApp: el mejor truco para borrar archivos y limpiar espacio del celular
WhatsApp acumula los archivos en el celular, ocupando memoria y afectando el rendimiento. Cómo limpiarlos.
¿A dónde van los archivos borrados en WhatsApp? ¿Siguen ocupando memoria en el celular? ¿Se pueden recuperar? ¿Existe una papelera? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de los usuarios del servicio de mensajería más utilizado del mundo. Para responderlas, primero hay que entender cómo funciona la aplicación.
WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio consume. A diferencia de otras, el mensajero no almacena los archivos eliminados en sus servidores, sino que lo hace dentro del aparato. Por ello, se requiere una acción extra para borrarlos definitivamente y que dejen de ocupar memoria. Si no se hace habitualmente, el celular no tendrá un rendimiento óptimo y comenzará a funcionar más lento.
Dónde se ubica la papelera de WhatsApp
El servicio de mensajería no cuenta con una clásica papelera, ese célebre espacio virtual a donde va a parar todo lo borrado antes de su eliminación definitiva. Sin embargo, sí incluye una función que muestra archivos pesados que ya son innecesarios. En este apartado, los usuarios pueden encontrar todos los archivos que ocupan un espacio mayor a 5 MB, seleccionarlos y eliminarlos para optimizar su almacenamiento.
Aunque puede haber diferencias, en la mayoría de los dispositivos con Android se accede a través de la siguiente ruta:
- Entrar a WhatsApp, tocar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionar “Ajustes”.
- Ingresar a "Almacenamiento y datos".
- Buscar la opción “Administrar almacenamiento”.
- Al abrir este apartado, mostrará los archivos que más espacio ocupan, especialmente si superan los 5 MB.
- Seleccionar los archivos que se consideren innecesarios y borrarlos.
También cuenta con la opción de eliminarlos todos sin tener que seleccionarlos uno por uno, además de ordenarlos según si son recientes, antiguos o grandes.
Eliminar caché y limpiar los canales, claves para liberar espacio
El caché es un sistema de almacenamiento temporal de alta velocidad que guarda copias de datos frecuentemente accedidos. Esto ayuda a un rápido ingreso, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento. Uno de los ejemplos más claros es la foto de perfil. En lugar de cargarla cada vez que se ingresa, el caché recurre a la copia almacenada para mostrarla a mayor velocidad.
Si no se borra periódicamente, irá ocupando cada vez más espacio, afectando el rendimiento del celular. Para eliminar el caché relacionado con WhatsApp, no es necesario ingresar a la aplicación, ya que es una función del teléfono. Por lo tanto, en Android, habrá que seguir estos pasos:
- Entrar a los “Ajustes” del teléfono
- Tocar “Aplicaciones”. Se exhibirán todas las aplicaciones instaladas
- Buscar “WhatsApp”.
- Ya dentro de las opciones correspondientes a la app de mensajería, seleccionar “Almacenamiento”
- Al ingresar, mostrará cuánto espacio ocupan los datos guardados por la aplicación
- Tocar en “Eliminar caché”
Por otro lado, a la hora de liberar memoria, también hay que tener en cuenta a los canales de WhatsApp. En estos grupos se suelen compartir fotos, videos y GIFs con mucha frecuencia, algo que a la larga termina repercutiendo en el almacenamiento. Para eliminar los archivos de los canales, el procedimiento es muy similar al anterior:
- Entrar a los “Ajustes” de WhatsApp.
- Seleccionar "Almacenamiento y datos".
- Ingresar a “Administrar almacenamiento”.
- Tocar donde dice “Canales”. A continuación mostrará los canales a los que el usuario pertenece.
- Accediendo a cada canal, abrirá una galería con todos los archivos compartidos en ese grupo.
- Se podrán seleccionar todos los archivos o algunos puntuales que se quieran eliminar.
Otros tips para liberar almacenamiento utilizado por WhatsApp
WhatsApp cuenta con varias opciones que permiten ahorrar espacio en los smartphones. Algunas de ellas son:
- Activar los mensajes temporales: esta función borra automáticamente los mensajes de los chat después de un tiempo definido, que puede ser 24 horas, 7 días o 90 días.
- Eliminar archivos multimedia de los chats: consiste en borrar fotos, videos, audios y documentos que se fueron acumulando en conversaciones individuales o grupales. Basta con seleccionar "Borrar chat" y luego "Eliminar archivos multimedia".
- Enviar y recibir archivos de una sola visualización: cuando se manda una foto o un video como “ver una vez”, el archivo solo puede abrirse una vez y, luego, deja de estar disponible en el chat. Esto reduce la acumulación de contenido visible en la conversación y ayuda a controlar lo que se conserva.
- Desactivar la descarga automática de archivos: esta opción evita que WhatsApp descargue de manera automática fotos, videos, audios y documentos apenas se reciben. Al desactivarla, cada usuario elige manualmente qué archivos se descargan y cuáles no, lo que ayuda a ahorrar espacio, ya que se reduce la cantidad de contenido guardado en el teléfono.
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