WhatsApp lanza una función para recordarte los cumpleaños de tus contactos: ¿Cómo funciona?

Los usuarios podrán acceder a un nuevo recordatorio integrado en el servicio de mensajería de la aplicación.

WhatsApp crea la función por advertir que la Apps es el principal canal para enviar saludos de cumpleaños a los seres queridos.

WhatsApp prepara una nueva herramienta pensada para recordar a sus usuarios la fecha de cumpleaños de sus contactos. La función enviará notificaciones sobre la fecha de nacimiento de los contactos que hayan compartido esa información en la aplicación, con el objetivo de facilitar las felicitaciones sin depender de calendarios externos.

La iniciativa de WhatsApp no surgió inicialmente como una estrategia para fomentar la interacción, sino como respuesta a una exigencia legal. En una versión beta anterior para Android ( 2.24.12.25 ), la plataforma comenzó a solicitar el año de nacimiento a ciertos usuarios.

La razón estuvo ligada a regulaciones estadounidenses que obligan a los servicios digitales a confirmar la edad de los usuarios. En ese entonces, el dato servía únicamente para cumplimiento normativo y no era visible para otros contactos, ni modificable tras su ingreso.

El giro llegó con la beta 2.26.27.3, también para Android. Allí, WhatsApp empezó a diseñar una sección específica que transforma esa información en un recordatorio útil sobre los cumpleaños de los contactos.

Cómo funcionará la sección de cumpleaños en WhatsApp

La función, aún en desarrollo, se materializa en una sección dedicada donde los usuarios podrán consultar los próximos cumpleaños de sus contactos. El objetivo es ofrecer un panel simple que permita ver de un vistazo las fechas importantes, sin recurrir a aplicaciones externas ni depender de la memoria.

El portal especializado WABetaInfo detalló que la función incluirá:

Un listado de cumpleaños próximos, visible en una sección interna de WhatsApp.

Notificaciones automáticas el día del cumpleaños de cada contacto.

Un enfoque de resumen, pensado para que las felicitaciones se mantengan dentro de la misma plataforma.

Para quienes han usado otras redes sociales, el mecanismo resulta familiar: un recordatorio sencillo que incentiva las conversaciones y la interacción personal, justo en el momento donde más mensajes, fotos o stickers se comparten. WABetaInfo comparó la experiencia con la de plataformas como Facebook, donde los cumpleaños suelen generar picos de actividad y mensajes entre usuarios.

Diferencias y similitudes con otras redes sociales

Durante años, WhatsApp evitó funciones propias de redes sociales, manteniendo el foco en el chat y la mensajería directa. Sin embargo, la integración de cumpleaños responde a un hábito consolidado: la mayoría de las felicitaciones ya se realizan a través de la aplicación, según observó WABetaInfo. El cambio radica en que ahora la app no solo será el canal de envío, sino también el lugar donde se descubre y recuerda la fecha.

Un aspecto fundamental es la dependencia de los datos proporcionados por los usuarios. WhatsApp solo podrá ofrecer recordatorios si el contacto incluyó su fecha de nacimiento en la plataforma. Por el momento, no todos los usuarios han añadido ese dato ni la empresa lo solicita en todas las regiones, lo que podría limitar el alcance inicial de la función.

Privacidad y desafíos pendientes

Por el momento, la nueva función de WhatsApp todavía presenta algunos aspectos por definir. Entre ellos, la aplicación no ofrece una configuración que permita elegir si la fecha de cumpleaños será visible para otros contactos o si permanecerá como un dato de uso exclusivamente interno.

Este punto cobra especial importancia porque la fecha de nacimiento es información personal que, en determinadas circunstancias, podría ser utilizada para fraudes, suplantación de identidad o la recopilación de datos sensibles.

Según informó WABetaInfo, la herramienta continúa en fase de desarrollo para dispositivos Android. Incluso quienes participan del programa beta aún no pueden acceder a esta función, y la compañía tampoco confirmó cuándo estará disponible para el público en general.