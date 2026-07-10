Trágico incendio en España: turistas calcinados, evacuados y desaparecidos

Andalucía es inundada por turistas extranjeros en esta época del año. La huida por caminos alternativos a las rutas de evacuación se transformó en una trampa mortal.

El intento de huir de las llamas y del humo por caminos alternativos fue la trampa mortal para los vecinos de Los Gallardos, un pueblo de unos tres mil habitantes de Almería, en Andalucía, que el jueves por la noche quedaron cercados por un incendio que se habría producido por la caída de un poste de luz.

Hasta este viernes a la mañana (hora española), 12 personas habían muerto calcinadas , 8 están internadas con graves quemaduras y se busca a 23 desaparecidos. La mayoría de las víctimas son británicas y belgas.

Los Gallardos se encuentra en una zona montañosa y cuenta sólo con dos salidas por ruta. El pueblo, a menos de 15 kilómetros de playas como Mojácar y a menos de una hora de Cabo de Gata, suele ser refugio para los europeos del norte que buscan, sobre todo para el tiempo en el que se retiran, temperaturas más cálidas y una vida cotidiana menos costosa.

El incendio, que se habría iniciado por un desperfecto eléctrico, se propagó con rapidez por las altas temperaturas, el movimiento del viento y la vegetación del lugar que, seca por el calor, ardió en minutos.

Entre las personas que murieron intentando escapar de las llamas, cuatro fueron halladas en el interior de un auto que, aunque todavía continúan las pericias para su reconocimiento, fue identificado como británico ya que tenía el volante del lado de la derecha. Otras siete víctimas murieron mientras caminaban por una rambla, luego de haber abandonado el auto en el viajaban, intentando esquivar el fuego.

Unos 700 vecinos de los pueblos vecinos fueron evacuados. están alojados en un polideportivo y en un convento. La Guardia Civil busca gente que hubiera podido quedar atrapada en el interior de las casas y habilitó un puesto en el puerto de La Garrucha para recibir denuncias y a los familiares de las víctimas que puedan aportar perfiles genéticos para identificar a las personas que fallecieron.

“Hay 3.200 hectáreas calcinadas hasta ahora”, dijo el presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien tenía previsto asumir este viernes un nuevo mandato. El incendio de Los Gallardos cambió los planes y el gobierno regional suspendió todos los actos.

“La evolución de las llamas es muy rápida, se trata de una zona muy compleja, escarpada, y de casas diseminadas -dijo Moreno-. Muchos viven allí, son personas jubiladas.”

Es el incendio más trágico en la historia de Andalucía.

Cómo se propagó el fuego

“Este incendio se inicia en una cuneta, un cable roto entre dos puntos de electricidad”, explicó el presidente regional. “Es un fuego urbano, de poca intensidad, pero como consecuencia del viento, con ráfagas de 50 kilómetros por hora, avanzó 15 kilómetros en dos horas”, detalló Moreno Bonilla.

“Se trata de un incendio muy complicado que se ha extendido como la pólvora y dada la orografía del terreno, no se puede entrar en la zona, terriblemente escarpada”, señaló. “El principal aliado que tiene el fuego para propagarse es el viento. Y Almería es una de la zonas más ventosas, no sólo de Andalucía sino de toda España”, subrayó el presidente andaluz.

“Se han quemado pinar, matorrales, monte bajo -enumeró-. Un combustible perfecto que, con el viento, se convierte en una bomba de relojería.” Respeto de las personas que murieron, el presidente andaluz señaló que, en su mayoría, eran “vecinos que lamentablemente no hicieron caso a las recomendaciones” y buscaron vías de escape alternativas que no les permitieron escapar de las llamas.

“Estamos ante una tragedia mayúscula -lamentó-. Mayoritariamente (los fallecidos) son de procedencia del exterior del España: británicos, belgas”.

El cable que habría iniciado la tragedia

Endesa, la principal compañía eléctrica española -fundada por el Estado en los años ’40 y privatizada en los ’90- se desmarca de responsabilidades por la posible causa que desató el incendio.

El presidente autonómico señaló este viernes que el punto de partida habría sido “un cable roto entre dos puntos de electricidad”. “No se trata de una instalación de Endesa, ni de un elemento de la red de distribución”, aseguraron desde la empresa a la prensa local.

Y aportaron que el cable que está en la mira como posible causa de las llamas correspondería a una instalación privada que habría pertenecido a un restaurante hoy abandonado. “La información técnica disponible indica que además no tenía tensión”, aclara la compañía.

¿Por qué no se envió una alerta a los celulares?

Moreno Bonilla aclaró que no se envió un mensaje de alerta a la población porque no había una única indicación.

Desde el ayuntamiento se avisó a la población de manera personal, explicó el presidente regional, y, según el lugar en el que se encontraran los vecinos, algunos debían resguardarse dentro de sus casas mientras que otros debían abandonarlas.

“Eso (la alerta por celular) iba a genera confusión”, opinó.

“Hay zonas que no tienen cobertura”, agregó Moreno Bonilla.