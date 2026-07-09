Crítico incendio en Sakura: preocupación por los puntos calientes de hasta 700 grados

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, confirmó que el incendio ingresó en su etapa más crítica. Más de 300 personas trabajan en el operativo.

El incendio desatado en la empresa mantiene en vilo a la ciudad.

El incendio que consume el depósito de Sakura , ubicado sobre calle Padre Mascardi casi San Martín, mantiene en vilo a la ciudad de Neuquén. Mientras las llamas continúan afectando la totalidad del enorme galpón, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, brindó un nuevo parte de situación y aseguró que el operativo podría extenderse durante al menos 20 horas.

"Las estructuras colapsaron en el medio, el techo colapsó" afirmó en dialogo con Canal 7, y agregó "Estamos viendo un enfriamiento en los dos flancos". "Las estructuras colapsaron en el medio, el techo colapsó" afirmó en dialogo con Canal 7, y agregó "Estamos viendo un enfriamiento en los dos flancos".

Actualmente trabajan en el lugar 19 autobombas y más de 300 personas , de las cuales alrededor de 100 son bomberos.

Al operativo ya se sumaron dotaciones de Neuquén, Cipolletti, Plottier, Centenario y Cinco Saltos, mientras que también se dirigían brigadistas de Plaza Huincul y Cutral Co. Ortiz Luna destacó además la colaboración de bomberos de la provincia de Río Negro.

Sebastián Fariña Petersen

Más de 300 personas trabajan para controlar el incendio en Sakura

La funcionaria explicó que se convocó a toda la Secretaría de Emergencias y que se instaló una globa para asistir a quienes participan del operativo con hidratación, frutas y descanso."Llevamos varias horas de trabajo. Están en camino bomberos de Plaza Huincul y Cutral Co", indicó.

Además, confirmó que hasta el momento no hubo personas heridas, una de las noticias más alentadoras dentro de un operativo de enorme complejidad.

"Por ahora no tenemos personas heridas", remarcó. "Por ahora no tenemos personas heridas", remarcó.

Uno de los primeros objetivos fue evacuar completamente el sector para evitar víctimas.

"Uno de los puntos más importantes fue la evacuación del lugar. Se evacuó a todos los vecinos y también los sitios que tenían depósitos de combustible potencialmente explosivos", explicó.

Mientras tanto, especialistas realizan sobrevuelos con drones para monitorear el comportamiento de las estructuras y detectar zonas críticas.

Sebastián Fariña Petersen

Advierten que el humo del incendio es altamente tóxico

Ortiz Luna explicó que el incendio involucra una enorme cantidad de materiales plásticos y productos almacenados dentro del predio.

"Es mucho material de PVC y artículos deportivos con cloro. Había maquinaria y también galpones alrededor con materiales de construcción y una pinturería", detalló.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo que representa la columna de humo negro que cubre buena parte de la ciudad.

"El humo negro es la combustión del PVC. Hay mucho plástico y todo eso es tóxico", alertó. "El humo negro es la combustión del PVC. Hay mucho plástico y todo eso es tóxico", alertó.

Sebastián Fariña Petersen

Temperaturas extremas

La funcionaria sostuvo además que las temperaturas alcanzadas dentro del galpón son extremadamente elevadas.

"Es un incendio de grandes proporciones con altas temperaturas. El colapso de las estructuras de hierro generalmente ocurre por encima de los mil grados y nosotros estamos censando puntos calientes de entre 600 y 700 grados", precisó.

También confirmó que una de las paredes presenta signos de posible derrumbe. "Hay una pared que ya está mostrando signos de potencial colapso. Hay algunos bomberos trabajando allí y las unidades de ambulancias están distribuidas por si ocurre alguna situación", señaló.

Gentileza Saba Deyurka

El incendio seguirá activo durante varias horas

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, había explicado previamente a LMNeuquén que el fuego ya afectó la totalidad del edificio, un galpón de aproximadamente 100 metros de largo por 50 de ancho, que ocupa prácticamente toda la manzana y tiene salida hacia dos calles.

Aunque el techo colapsó y existe riesgo de nuevos derrumbes, el incendio permanece contenido dentro del predio y, hasta el momento, las viviendas cercanas no corren peligro directo por las llamas.

Las autoridades mantienen el perímetro completamente cerrado, con cortes de tránsito y de algunos servicios para garantizar la seguridad del operativo.

Ortiz Luna pidió a la población evitar acercarse al lugar y tener paciencia

"Son muchas horas porque, una vez que pase todo el peligro y se evalúe el colapso de las estructuras, quedan las tareas de enfriamiento", explicó.

Finalmente, reiteró las recomendaciones para los vecinos.

"Que elijan otras calles para circular y que no circulen por la zona", pidió. "Que elijan otras calles para circular y que no circulen por la zona", pidió.

Respecto del origen del incendio, aclaró que todavía se desconoce qué provocó el siniestro y que, recién cuando el fuego esté completamente extinguido, comenzará la investigación pericial a cargo de Bomberos.