Impactante accidente en la Ruta 5: dos camionetas chocaron de frente y cuatro personas resultaron heridas

El siniestro vial ocurrió este miércoles por la noche en cercanías de Rincón de los Sauces. Se registraron demoras en el tránsito.

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la provincia de Neuquén , cuando dos camionetas pertenecientes a empresas privadas protagonizaron un fuerte choque frontal sobre la Ruta 5 .

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , el hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 20, a la altura del paraje Bajo el Toro, unos 15 kilómetros antes del acceso a El Trapial, en dirección a Rincón de los Sauces.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces y profesionales del sistema de salud para asistir a las personas involucradas.

El sargento Ricardo Reyes, de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, informó que el cuartel fue convocado cerca de las 20 y confirmó que el siniestro dejó cuatro personas con lesiones leves, sin que se registraran víctimas fatales.

"Fueron dos camionetas de frente. Una quedó volcada sobre la banquina y la otra permaneció sobre la cinta asfáltica", explicó el bombero respecto de la dinámica del choque. "Fueron dos camionetas de frente. Una quedó volcada sobre la banquina y la otra permaneció sobre la cinta asfáltica", explicó el bombero respecto de la dinámica del choque.

Gentileza Vaca Muerta News

Tránsito demorado

A raíz del operativo de asistencia y de las tareas para retirar los vehículos siniestrados, el tránsito permaneció demorado durante varias horas, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por el sector.

Hasta el momento no trascendieron las causas que provocaron la colisión y se aguarda el resultado de las pericias que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

Manejaba borracho y provocó un desastre

Un violento choque alteró la madrugada en Centenario. Un hombre que conducía alcoholizado perdió el control de un auto, volcó y terminó impactando contra una columna de hormigón, que fue arrancada de cuajo. La fuerza del golpe no solo destruyó el frente del vehículo, sino que además provocó un amplio corte de energía eléctrica que dejó a oscuras a gran parte de la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de este jueves en el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la conocida curva del CPEM 1. Por motivos que aún se desconocen, el conductor de un Volkswagen Virtus, un hombre que viajaba solo, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y chocó violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

La columna impactada cedió por completo y quedó arrancada desde su base, mientras el automóvil terminó con graves daños materiales.

El frente del vehículo quedó completamente destruido y varias de sus partes quedaron esparcidas en el sector. La magnitud de los destrozos hizo suponer que el vehículo circulaba a una velocidad elevada antes de salirse del camino.

Según informó el portal Centenario Digital, pese a la violencia del choque, el hombre, oriundo de la ciudad de Neuquén, sufrió únicamente un corte en la frente. Personal del Hospital Natalio Burd llegó al lugar en una ambulancia y le brindó asistencia médica, aunque el conductor se negó a ser trasladado al centro de salud.