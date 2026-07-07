Parador nocturno: agregan trailers para enfrentar las próximas noches de lluvia

Este martes empezaron a llegar estas estructuras con el objetivo de armar las camas para las personas en situación de calle.

El parador nocturno que funciona este año en la Ruta 7 a la altura del ex peaje sumó este martes trailers para ampliar la oferta de camas para las personas en situación de calle que buscan refugiarse del frío y la lluvia.

Con el pronóstico de precipitaciones para este miércoles, las autoridades de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que coordina el operativo dispuso de esta ampliación para mejorar el resguardo de estas personas.

El dispositivo ofrece alojamiento nocturno, hospital de campaña, alimentación y acompañamiento interdisciplinario para tratar de colaborar con las personas que no tienen vivienda.

Desde la secretaría informaron que las personas que buscan ingresar para pasar la noche deben presentarse en la Catedral a las 19 y desde ahí los trasladan en minibús. Esa es la única forma de ingreso.

Luciana Ortíz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, contó que continúan abocados a este operativo que en su primera semana de funcionamiento completó la disponibilidad de camas ofrecidas, por lo que dijo que trabajan en ampliarlo.

Antes de subir al minibus, el personal realiza un control preventivo con intervención policial. Las pertenencias que no están permitidas dentro del refugio quedan guardadas en la Catedral hasta la mañana siguiente.

Una vez en el predio, las personas deben permanecer allí durante toda la noche. No está permitido retirarse caminando, ya que el refugio se encuentra a la vera de la Ruta 7 y la circulación nocturna podría poner en riesgo tanto a los alojados como a los automovilistas.

A partir de las 7 de la mañana, los minibuses regresan a la Catedral, donde se ofrece el desayuno. El servicio, que inicialmente funcionaba durante la semana, también fue habilitado los sábados y domingos, por lo que ahora la asistencia está cubierta durante los siete días.

Ortiz Luna señaló que, en líneas generales, las normas fueron bien aceptadas y que el clima dentro del refugio se mantiene tranquilo, con acompañamiento permanente de la Policía de Neuquén.

Se suman más personas en situación de calle

Alejandro Riffos integrante de la organización Más Amor Menos Bla contó a LM Neuquén que este martes estaban llegando los trailers que se sumarán a las carpas ya existentes en el parador nocturno.

"Esto se confirmó de un día para el otro y ahora va de boca en boca. Cada noche se va a ir sumando más gente y además se viene más frío y lluvias así que seguro aumenta la demanda", contó el voluntario.

Riffos describió que en las primeras noches habían sido pocos los hombres y mujeres que se acercaron al refugio y confirmó que en la noche del martes ya se habían completado todas las camas disponibles.

"Vimos muchas caras nuevas, más jóvenes. Aunque tenés un popurrí de adultos mayores y jóvenes. La verdad que el trabajo que está haciendo la secretaría es para sacarse el sombrero. Al haberlo laburado el año pasado ahora el trabajo es más rápido, más aceitado, el trato, el ingreso, todo muy profesional", concluyó.