Nación convocó a una cumbre de gobernadores ¿Irá Rolando Figueroa?

El objetivo es acercar posiciones con temas clave de la agenda nacional, en la vigilia por el Día de la Patria.

El gobierno del president e Javier Milei cursó una invitación a los gobernadores para este miércoles, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa, con el objetivo de que participen de un encuentro en donde se debatirán temas de la agenda nacional, en el marco de la vigilia que se realizará en Tucumán por el Día de la Patria .

El Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete Diego Santilli , buscará retomar el vínculo con los mandatarios provinciales dialoguistas para conseguir respaldo a varios proyectos, entre ellos el de la reforma política y la controvertida modificación del régimen de Zona Fría.

La semana pasada, en compañía de la secretaria de Energía María Tettamanti y del coordinador del área , Daniel González , Santilli visitó el Senado con el propósito de avanzar sobre este último tema y escuchó algunos cuestionamientos de parte de los legisladores al proyecto de ley que se aprobó en mayo en Diputados.

La respuesta Figueroa

Consultado por LMN, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que asistirá al cónclave de Tucumán, donde se espera la presencia del grupo de mandatarios que estuvieron en el Salón Blanco de la Rosada la semana pasada para la asunción de Santilli, con quien construyeron buena relación.

Ellos son, además de Figueroa, Osvaldo Jaldo (Tucumán), que hará de anfitrión; Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La discutida zona Fría

Uno de los temas más complejos con los que Nación quiere avanzar es el de la mencionada modificación del régimen de Zona Fría. Figueroa aseguró en su momento que existía de parte de Nación, y en particular del ministro de Economía Luis Caputo, “el compromiso” que a los patagónicos la medida no los iba a afectar.

Sin embargo, la senadora por La Neuquinidad Julieta Corroza advirtió que el tema debía analizarse y puso la mira en al menos en uno de los aspectos de la modificación de este régimen de subsidios, vinculado al artículo segundo del proyecto de ley.

Allí, el beneficio del 50 por ciento de descuento para los usuarios de gas (de Patagonia, Marlargüe y la Puna) según el texto de la norma que fue sancionada en Diputados, será determinado “por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, ese porcentaje de descuento en las tarifas, como también sobre qué ítems se aplica, quedará a decisión del Ejecutivo.

A los que se les quita el beneficio

Desde el punto de vista general, el cambio más trascendente que quiere implementar Nación, y que ya informó Santilli a los gobernadores, recaerá para las provincias de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de Zona Fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).