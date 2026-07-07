Qué hizo el gobierno neuquino para garantizar el gas en Rincón de los Sauces

La Provincia buscó una solución para cuando se produzcan interrupciones en el servicio desde los yacimientos que abastecen a la localidad. La medida busca dar una respuesta inmediata durante los meses de mayor demanda.

A través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. ( HIDENESA ), el Gobierno de Neuquén implementó un sistema que tienen como objetivo garantizar el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces ante eventuales interrupciones en la provisión desde los yacimientos que suministran el recurso a la localidad.

Tras las fallas registradas en el sistema de compresión de Bentia Energy S.A., una de las operadoras privadas que abastecen de gas a la ciudad, el gobierno de la Provincia tomó una decisión para revertir esta situación.

Indicaron que, “si bien esta situación es ajena a HIDENESA, la empresa provincial mantiene un seguimiento permanente y coordina acciones con las operadoras para garantizar el suministro a la población”.

El presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, explicó que Rincón de los Sauces presenta una condición particular dentro de la provincia, dado que no recibe el gas a través de un gasoducto troncal - como sí ocurre en ciudades como Neuquén capital- sino directamente desde los yacimientos operados por empresas privadas.

De quién depende el suministro de gas en Rincón

El funcionario aclaró que "nosotros dependemos de las operadoras para la provisión de gas a Rincón de los Sauces", y puntualizó que el abastecimiento llega desde Filo Morado, operado por YPF, y desde Volcán Auca Mahuida, operado por Bentia Energy.

Tojo indicó que las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas provocaron reiteradas detenciones en las compresoras de Volcán Auca Mahuida, afectando temporalmente el envío de gas hacia la localidad.

Detalló que HIDENESA no interviene en la producción del gas ni en su transporte desde los yacimientos, sino que cumple exclusivamente la función de distribuirlo dentro de la ciudad una vez que ingresa a su sistema.

En este marco, "por decisión del gobernador Rolando Figueroa, la Provincia contrató cuatro equipos de Gasoducto Virtual (GNC), con una capacidad total de 16.000 metros cúbicos". El mandatario señaló que permanecerán disponibles durante 60 días para abastecer a Rincón de los Sauces en caso de interrupciones temporales provocadas por desperfectos en las instalaciones de las operadoras.

Por su parte, Tojo agreghó que "cuando se produzca una contingencia vamos a contar con una ventana de entre cuatro y seis horas para seguir entregando gas mientras se restablece el funcionamiento de las compresoras. La decisión fue dar una respuesta concreta a los vecinos".

La contratación de este servicio demandó una erogación provincial de 580.000 dólares e incluye el alquiler de los equipos a Camuzzi por un período de 60 días. Uno de ellos ya fue instalado y los restantes quedarán operativos durante esta semana, mientras que la prueba integral del sistema está prevista para el viernes 10 de julio.

El titular de HIDENESA destacó que esta medida permite afrontar la coyuntura durante el invierno, aunque señaló que la solución de fondo consiste en vincular a Rincón de los Sauces con alguno de los gasoductos troncales de la provincia, lo que otorgaría mayor previsibilidad y seguridad al abastecimiento.

Finalmente, agradeció la colaboración de la Municipalidad de Rincón de los Sauces, que cedió un predio para instalar los equipos de respaldo en un sector estratégico cercano al sistema de distribución.