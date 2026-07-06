El gobernador estuvo en la jura de Pablo Matkovic, quien hasta la fecha se desempeñaba como defensor federal.

Figueroa participó de la asunción del nuevo juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes del acto de juramento y asunción del nuevo juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén , Pablo Matkovic.

Matkovic tiene 45 años y fue designado a través del decreto nacional 509/2026, del 24 de junio. Se recibió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y hasta la fecha se desempeñaba como defensor federal. Es jefe del departamento de Derecho Público Penal y Procesal y director de la diplomatura en Narcocriminalidad y Microtráfico de la sede Comahue de la Universidad de Flores.

Durante el acto, el nuevo juez destacó la importancia de “cumplir una función de servicio para Neuquén, para lo que necesita Neuquén, para lo que necesitamos para adelante y lo que estamos construyendo entre todos”.

“Es un honor profesional aspirar a poder ejercer esta función que asumo con una enorme gratitud y plena conciencia de la responsabilidad que implica”, indicó.

Por último, destacó la participación del gobernador en el acto y expresó: “En tiempos donde muchos se prevén las diferencias, su presencia en esto la valoro como un gesto entre las instituciones de la República y el trabajo conjunto que debe tener la provincia con la justicia federal”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Alejandro Cabral, señaló que Matkovic “es un gran profesional que se ha desempeñado muy bien como defensor oficial federal y además un gran estudioso que ha salido primero en los concursos”.

“Es una persona absolutamente comprometida con la función, que la ha cumplido acabadamente”, manifestó y agregó: “Es un gran luchador de la justicia, de la justicia verdadera, de lo que realmente es justo”.

Del acto también participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la senadora nacional Julieta Corroza; la diputada nacional Karina Maureira; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; entre otros.