Neuquén despliega toda su oferta de nieve para el turismo

Con aperturas escalonadas durante junio y los primeros días de julio, los centros de esquí ya reciben visitantes para el inicio de la temporada.

La temporada de nieve 2026 ya está en marcha en la provincia del Neuquén . Desde el norte neuquino hasta la cordillera sur, los distintos centros de esquí y parques recreativos comenzaron a recibir visitantes o se preparan para abrir sus pistas, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que combinan deportes de invierno , naturaleza, gastronomía y experiencias para toda la familia.

El primero en habilitar pistas para esquiadores fue Cerro Bayo, en Villa La Angostura, que el 13 de junio abrió su sector para principiantes, luego de haber iniciado la temporada para peatones el 6 de junio. Esperan habilitar todas las pistas a lo largo de la temporada.

El centro presenta una montaña renovada con una nueva aerosilla cuádruple, mayor capacidad de fabricación de nieve, mejoras en pistas, una nueva máquina pisapistas y espacios especialmente pensados para familias y niños. A ello se suman actividades como caminatas con raquetas, trineos, tubing y una destacada oferta gastronómica.

En San Martín de los Andes, Chapelco abrirá sus pistas el 8 de julio con una de las transformaciones más importantes de su historia. Entre las principales inversiones sobresalen una telecabina para diez personas que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos, un estacionamiento completamente renovado, nuevos Smart Lockers para el guardado del equipamiento, un rental con más de 2.000 equipos nuevos y la ampliación del sistema de nieve artificial. Además, esta temporada será obligatorio el uso de casco en todas las actividades sobre nieve.

También el 8 de julio abrirá la totalidad de las pistas de Caviahue Ski & Resort, aunque desde el 4 de julio ya estaba listo el sector para principiantes con medios de elevación, escuela, rental y confitería. Ubicado al pie del volcán Copahue y rodeado por bosques de araucarias, el centro incorpora este año una nueva telesilla cuádruple, seis cañones de nieve de última generación y un nuevo espacio gastronómico. Además, quienes se inicien en el esquí podrán acceder a cuatro horas gratuitas de clases al adquirir pases y equipos.

Los parques de nieve están listos

En Villa Pehuenia, el Parque de Nieve Batea Mahuida inició su temporada el 1 de julio. Administrado por la comunidad mapuche Puel, continúa destacándose como el único parque de nieve del país gestionado por un pueblo originario. Su perfil familiar y para principiantes se complementa este año con la incorporación del pase de mediodía y tarifas promocionales para residentes de distintas localidades neuquinas, consolidándose como una de las opciones más accesibles para disfrutar de la nieve.

En el norte provincial, el Parque Recreativo El Llano, en Andacollo, abrió el pasado 20 de junio con una propuesta orientada al turismo familiar. El predio ofrece alquiler de culipatines, iniciación al esquí y snowboard, caminatas con raquetas, trekking sobre nieve, concursos y actividades recreativas durante todo el invierno. La infraestructura incorpora un domo geodésico, servicios, espacios para emprendedores y gastronomía regional, fortaleciendo la oferta turística del Alto Neuquén.

Otras propuestas para el invierno

Por su parte, Lago Hermoso Ski, ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos, inició la temporada el 1 de julio con una importante convocatoria de visitantes. Gracias al sistema de nieve artificial logró habilitar el sector para principiantes, donde más de 300 personas dieron sus primeros pasos sobre los esquíes durante la jornada inaugural. El centro continúa trabajando para ampliar la superficie habilitada y mantiene su propuesta de atención personalizada, capacidad limitada y pistas tanto para quienes se inician como para esquiadores experimentados.

Con inversiones en infraestructura, nuevos servicios, mayor capacidad operativa y propuestas pensadas para distintos perfiles de visitantes, la provincia del Neuquén vuelve a posicionarse este invierno como uno de los destinos de nieve más completos de la Patagonia, ofreciendo alternativas que combinan aventura, naturaleza y experiencias para disfrutar en familia.

Para más información sobre tarifas, pases y servicios en los centros y complejos de nieve, se puede acceder a los sitios web: www.cerrobayo.com.ar, www.cerrochapelco.com.ar, www.cerrobateamahuida.com, www.caviahue.com y www.lagohermoso.com.ar.