Pablo Cervi pidió debatir el destino de las regalías de Vaca Muerta

El senador nacional por Neuquén sostuvo que la provincia debe abrir una discusión estratégica sobre el uso de los recursos que genera la cuenca.

Cervi propuso un nuevo destino para las regalías de Vaca Muerta.

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi , planteó la necesidad de debatir el destino de las regalías que genera Vaca Muerta y aseguró que la provincia atraviesa una oportunidad histórica para transformar los ingresos en obras, infraestructura y desarrollo productivo de largo plazo.

Durante una entrevista en el programa Gente de Bien, que se emite por la plataforma de streaming EnLoop, el legislador de La Libertad Avanza sostuvo que los recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera no deberían destinarse únicamente a cubrir gastos corrientes , sino convertirse en inversiones que impulsen el crecimiento de la provincia.

"Tenemos que discutir qué hacer con las regalías de Vaca Muerta", afirmó Cervi. "Tenemos que discutir qué hacer con las regalías de Vaca Muerta", afirmó Cervi.

Al mismo tiempo, advirtió que esos ingresos extraordinarios "no pueden destinarse únicamente a sostener el gasto corriente".

El senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi. @carlasanhuezaa

Dónde invertir las regalías: la propuesta de Cervi

El senador sostuvo que la provincia debe definir una estrategia de largo plazo para aprovechar el potencial económico que representa el desarrollo de Vaca Muerta.

"Las regalías son una oportunidad única para transformar Neuquén. Deben traducirse en más infraestructura, mejores servicios y obras que impulsen el crecimiento de la provincia", expresó.

En ese sentido, consideró que el debate excede la discusión presupuestaria y debe centrarse en cómo utilizar esos recursos para diversificar la matriz productiva y promover nuevas inversiones.

Cervi vinculó esa propuesta con otro de los ejes que viene impulsando en los últimos meses: el agregado de valor a la producción hidrocarburífera.

"Tenemos una oportunidad histórica para transformar nuestros recursos en desarrollo. No alcanza con extraer petróleo y gas; también tenemos que generar industria, innovación y valor agregado para que esa riqueza se traduzca en más trabajo y crecimiento para toda la provincia", sostuvo.

Para el legislador, Neuquén debe avanzar en el desarrollo de industrias vinculadas al gas y al petróleo, como la petroquímica, la producción de fertilizantes y otras actividades que permitan generar empleo privado e incrementar la inversión.

También pidió fortalecer el fondo anticíclico provincial

Durante la entrevista, Cervi también hizo hincapié en la necesidad de recuperar y fortalecer el fondo anticíclico provincial, una herramienta destinada a administrar los ingresos extraordinarios provenientes de las regalías hidrocarburíferas.

Según explicó, ese mecanismo permite ahorrar recursos durante los períodos de altos precios internacionales del petróleo y el gas para sostener la inversión pública cuando cambian las condiciones del mercado.

"Tenemos que cuidar estos recursos pensando en las próximas generaciones. Administrarlos con responsabilidad es la mejor manera de garantizar estabilidad y aprovechar esta oportunidad histórica que tiene Neuquén", afirmó.

Finalmente, el senador reiteró que el principal desafío no pasa únicamente por el volumen de recursos que genera Vaca Muerta, sino por la capacidad de convertir esos ingresos en un modelo de desarrollo sostenible.

"Neuquén tiene una oportunidad histórica. Si administramos bien estos recursos y los destinamos a infraestructura, desarrollo productivo y agregado de valor, estaremos construyendo una provincia con más inversión, más empleo y más oportunidades para todos", concluyó.