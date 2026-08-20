Nadia Beller está embarazada y Fernando Cerimedo imputado: la fuerte acusación de "autoatentado"

Luego del ataque a su expareja, el exasesor presidencial está detenido. Se conocieron detalles de la salud de la mujer que recibió cuatro disparos.

Un violento e impactante ataque tuvo como protagonista a Nadia Beller , expareja de Fernando Cerimedo, quien se desempeñaba como asesor del Presidente Javier Milei . La abogada y activista sufrió un ataque a balazos en manos de dos sicarios, quienes estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio. Todo quedó grabado. Ahora él está detenido e imputado, mientras ella permanece internada y se conocieron detalles sobre su estado de salud.

Cerimedo fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , cuando estaba por viajar a la Argentina, en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. Mientras, Beller se encuentra internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra evolucionando favorablemente.

En tanto, el actual asesor del presidente Rodrigo Paz enfrentó una instancia judicial clave. El exasesor de Milei es investigado como presunto autor intelectual del ataque a tiros del lunes por la noche, caso por el que se negó a declarar .

La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por el intento de femicidio y se dictaminó 180 días de prisión preventiva. "En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida", dijo a los medios el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Mientras avanza la investigación sobre el intento de femicidio, la Justicia perita el teléfono del acusado y se realizaron pericias en el lugar del ataque, donde se encontraron casquillos de bala.

También se conoció un nuevo dato clave. La ambulancia que asistió a la expareja de Fernando Cerimedo en Bolivia recibió un llamado antes de que ocurriera el ataque.

"Recibimos el llamado a las 20.34", confirmó el ambulanciero. El dato es que el intento de femicidio se produjo recién cerca de las 20.40, según el horario de la cámara de seguridad del hotel.

La abogada de Cerimedo acusó a Nadie Beller de un "autoatentado"

Horas después de permanecer internada con pronóstico reservado, Beller acusó al consultor político de haber orquestado el crimen.

La abogada de Cerimedo, Margarita Arce, acusó a Nadia Beller de armar un autoatentado para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. En diálogo con TN, Arce aseguró que "Fernando es cercano al presidente Paz, ella es una mujer articuladora de Evo Morales y quiere desarticular al actual gobierno".

"Ella fue la que ha armado todo", remarcó la abogada. "Los chats que mostró no son de él", aseguró en relación a su defendido.

Beller calificó el episodio como "una tentativa de feminicidio".

Qué reveló el nuevo parte médico de Beller

La abogada y activista difundió este miércoles en sus redes sociales un parte médico sobre las lesiones que sufrió durante el ataque a tiros. El documento detalla múltiples heridas de arma de fuego, fracturas y una intervención quirúrgica, y señala que podría recibir el alta hospitalaria en un plazo de entre 24 y 48 horas, dependiendo de su evolución.

El reporte lleva la firma del médico Paul Cardozo Gil, de la Unidad de Terapia Intensiva. Allí se consignan "heridas múltiples por proyectil de arma de fuego", además de lesiones óseas que requirieron una operación.

El documento también describe heridas en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo, además de una lesión supraclavicular izquierda. Asimismo, se confirmó que la víctima se encuentra cursando un embarazo de entre 4 y 6 semanas, detallaron.