Pitty La Numeróloga, involucrada en la escalofriante carta del femicida de Villa Devoto

La hija de la pareja, de 8 años, presenció el brutal ataque y ahora se conoció la carta que escribió el hombre que intentó suicidarse tras el crimen.

La famosa tarotista aparece nombrada en la carta que escribió Walter Verón, quien se encuentra en grave estado.

Este jueves al mediodía se conoció que Verónica Asad , conocida como Pitty La Numeróloga, está involucrada en la carta que dejó el femicida de Villa Devoto, antes de intentar suicidarse, y quien asesinó a su esposa esta madrugada en la habitación de la casa que compartían.

La famosa tarotista aparece nombrada en la carta que escribió Walter Humberto Verón, de 56 años, quien se encuentra en grave estado debido a las lesiones que se provocó en un intento de quitarse la vida tras matar a su mujer a puñaladas.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”. Las primeras líneas de la carta que dejó Walter, el hombre acusado de matar a su pareja en Villa Devoto, parecen revelar el estado emocional que atravesaba antes de que la Policía lo encontrara herido, a unos 200 metros de la escena del crimen.

“Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora como tiene esos contactos, esta Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, escribió el acusado a la que accedió TN y que ya forma parte del expediente judicial.

Casa de Villa Devoto, donde ocurrió el femicidio.

Por qué Pitty La Numeróloga aparece en la carta del femicida: la explicación de la tarotista

En diálogo con A24, la famosa tarotista se refirió al impacto que le provocó aparecer mencionada en la escalofriante carta que dejó el femicida de Villa Devoto.

"Me quiero morir, es terrible esto, no tengo paz. Romina fue una chica espectacular que vino a querer comprarme una franquicia, y lamentablemente su cuestión económica era difícil", dijo al referirse a sus locales donde vende velas, esencias y otros artículos similares.

"Nadie le podía dar un crédito, entonces yo le di la oportunidad que esté al frente de uno de los locales y cuando vimos su talento, lo buena persona que era y nunca jamás nos contó que le pasaba nada", agregó.

"Ella vino a muchos cursos y talleres míos, y después quería comprar la franquicia. Ella pagó todo como corresponde, y hace un mes señó otro local", explicó Pitty.

"El tipo es un asesino, un femicida, un loco, no se puede creer que se vivan estas situaciones.

Así se enteró Pitty del femicidio que conmueve a Villa Devoto

“Esta mañana, mientras manejaba en la ruta, me sonó el teléfono. Era el número de Romina. Cuando atendí, era el hijo, que me dice: ‘Pitty, hoy mamá no va a poder ir a trabajar’. Le pregunto por qué y me responde: ‘Porque mi papá mató a mi mamá’. Yo casi me muero. Tuve que poner las balizas”, relató Pitty, profundamente conmovida.

Luego, el periodista Facundo Pastor le preguntó si ella había visto algo raro anteriormente, a lo que Pitty respondió: “Jamás. Imaginate que yo soy una persona que apoyo, ayudo y doy trabajo a la gente, y ella me pareció una persona espectacular. Fue una de las mejores. Cuando me comentó que quería poner otro local, que lo tiene alquilado, le pregunté: ‘Escuchame, ¿tu marido te apoya?’. Y me respondió: ‘Mi marido me apoya en todo’. Me dijo que le diera para adelante”.

Luego, agregó que conserva capturas de pantalla de las conversaciones por WhatsApp en las que la mujer le agradecía su apoyo y le decía: “Me cambiaste la vida”.

Para finalizar, Pitty reiteró que no tenía conocimiento de que Romina sufriera violencia de género: "nunca me dijo nada, es más yo soy la primera que si me entero que un tipo la caga a palos a una mina, lo cago a palos yo".