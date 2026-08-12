Hielo, niebla y rutas bajo cero en Neuquén: dónde extremar la precaución y cómo están los pasos internacionales

El invierno sigue marcando el ritmo en las rutas neuquinas. Hay sectores con hielo, visibilidad reducida, nieve volada y la portación de cadenas es obligatoria.

Hielo, niebla y rutas bajo cero en Neuquén: dónde hay que extremar la precaución y cómo están los pasos internacionales.

El frío volvió a complicar el tránsito este miércoles en distintos puntos de Neuquén. Las rutas nacionales están transitables , pero hay tramos donde las condiciones exigen máxima atención, especialmente por la presencia de hielo, bancos de niebla, nieve volada y temperaturas bajo cero.

El sector más comprometido se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, entre Zapala y Catan Lil , donde el hielo acumulado obligó a reducir la circulación a un solo carril en algunos puntos. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en la zona para mantener la transitabilidad.

Por ese motivo, Vialidad Nacional pidió circular con máxima precaución , reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Las bajas temperaturas de las primeras horas del día aumentan el riesgo de encontrar sectores resbaladizos, incluso en zonas donde la calzada puede parecer despejada.

Niebla, animales sueltos y 5 grados bajo cero en la Ruta 22

Otro punto que requiere especial atención es la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala. Si bien la calzada se encuentra en condiciones normales, existen sectores con visibilidad reducida por niebla, principalmente desde Zapala hacia Santo Domingo y posteriormente en la subida de San Sebastián.

A ese escenario se suma la presencia de animales sueltos. Durante la mañana se registraban -5°C en la zona, una temperatura que obliga a extremar los cuidados ante la posible aparición de hielo sobre el asfalto.

Nieve volada camino a San Martín de los Andes

Sobre la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Río Hermoso, la calzada permanece húmeda y se observan sectores con nieve volada.

No se registraban precipitaciones durante la mañana, aunque el tramo continúa habilitado únicamente con recomendación de circular con precaución.

En tanto, entre Zapala y Las Lajas, también sobre la Ruta 40, la calzada está despejada y húmeda, sin inconvenientes mayores para el tránsito.

Pino Hachado abrió, pero exige máxima atención

Tras varios días marcados por las complicaciones invernales, el Paso Internacional Pino Hachado está habilitado este miércoles. El horario de funcionamiento será de 9 a 18 horas, aunque las condiciones siguen siendo delicadas.

Vialidad Nacional informó que existen sectores con hielo, baja adherencia y viento, además de presencia de animales sueltos. También se mantiene la advertencia por posibles desprendimientos de rocas a la altura del kilómetro 48.

La circulación está permitida para todo tipo de vehículos, pero con extrema precaución. La portación de cadenas físicas es obligatoria.

Cardenal Samoré también está habilitado

El Paso Internacional Cardenal Samoré funciona este miércoles entre las 9 y las 19 horas. La calzada se encuentra despejada, aunque las bajas temperaturas pueden provocar formación de hielo en algunos sectores.

Personal de Vialidad Nacional permanece trabajando en el corredor y realiza tareas de mantenimiento y ensanchamiento de banquinas.

Al igual que en Pino Hachado, es obligatoria la portación de cadenas físicas.

También trabajan en Collón Curá

En la Ruta Nacional 237, a la altura de Collón Curá, equipos de Vialidad realizan riego con solución salina sobre la calzada.

Las tareas forman parte del operativo desplegado ante las bajas temperaturas y buscan mejorar las condiciones de circulación en sectores donde puede producirse formación de hielo. De todos modos, se recomienda transitar con precaución y reducir la velocidad.

Qué tener en cuenta antes de salir a la ruta

Aunque todos los corredores relevados permanecen habilitados, las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día.

Las principales recomendaciones son reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, evitar sobrepasos innecesarios y llevar cadenas físicas en los sectores donde son obligatorias.

También es importante consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente hacia la cordillera y las zonas donde las temperaturas permanecen bajo cero.