Un refugio de animales ofrece alojamiento y servicios básicos para quienes quieran colaborar por al menos un mes. Los requisitos y cómo anotarse.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Grecia que se ocupen de cuidar gatitos 5 horas al día: cómo anotarse

Vivir gratis en Grecia es posible. El refugio de gatos Syros Cats , ubicado en la isla de Siros , lanzó una convocatoria para voluntarios que quieran colaborar con ese santuario a cambio de alojamiento . El principal requisito es trabajar para el cuidado de los felinos cinco horas al día, por cinco días a la semana, durante un mínimo de un mes.

La convocatoria está dirigida a personas de todo el mundo “amantes de los gatos, siempre que estén dispuestas a ensuciarse las manos, sean responsables, autosuficientes y puntuales”. Se valora especialmente a aquellos mayores de 25 años y que tengan formación como auxiliar veterinario o experiencia con gatos callejeros.

El voluntariado está gestionado por Syros Cats , una ONG pionera en el movimiento de bienestar felino en la isla desde la década de 1990 que se maneja con el programa TNR (captura, esterilización y retorno humanitario), una práctica que permite controlar de manera ética el número de gatos callejeros.

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Su convocatoria busca a cuatro personas dispuestas a trabajar en el lugar a cambio de alojamiento. También ofrece desayuno y servicios básicos. Cada voluntario tendrá su propio cuarto, pero compartirá cocina, baño y sala de estar con los demás. No incluye los traslados (vuelo a Grecia y ferry a la isla), cobertura sanitaria ni el resto de las comidas.

Los interesados en participar deben completar un formulario de consulta en su página web e indicar cuándo viajarían, junto con un resumen de trabajo y cualquier experiencia relevante en el cuidado de gatos. De momento, la convocatoria se encuentra cerrada, pero en septiembre se abrirá la inscripción para el 2027. La organización también anuncia los plazos de apertura de solicitudes en sus redes sociales de Instagram y Facebook.

Cuáles son los requisitos para participar del voluntariado

Syros Cats busca “voluntarios (solteros o parejas) que estén en buena forma física, maduros, sanos e independientes y que deseen colaborar durante un mínimo de un mes”, aunque tendrán prioridad quienes puedan quedarse por un período más prolongado. Otro de los requisitos es contar con un nivel de "inglés fluido" para facilitar la comunicación con el equipo de trabajo internacional.

Los voluntarios deben estar al cuidado de los gatos cinco horas al día durante cinco días a la semana.

También exige ser tolerantes y respetuosos con las diferencias de costumbres, raza, género y creencias que se encuentran tanto en la isla como en Grecia en general. Los nómadas digitales son bienvenidos, pero es necesario que puedan trabajar de forma flexible en línea, ya que los horarios y turnos son fijos. En cambio, no se permitirán niños ni mascotas. Y se pide no publicar nada en redes sociales sin antes consultar.

Quienes no cuenten con pasaporte de la Unión Europea (UE) deben tener en cuenta la regla Schengen, que limita la estadía a 90 días cada seis meses en la zona, lo que puede afectar la duración del voluntariado.

El refugio aclara que los voluntarios y visitantes vienen bajo su propia responsabilidad. “Este es un entorno rural y, como tal, puede ser impredecible. Rescatamos gatos que no siempre son agradecidos. Además, hay escorpiones y serpientes, cuyas picaduras y mordeduras pueden ser muy dolorosas”, señala.

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Cuáles serán las tareas de los voluntarios

La jornada de los voluntarios está marcada por una serie de actividades fundamentales, que comienzan a primera hora de la mañana y se extienden durante todo el día. Entre ellas se destacan: