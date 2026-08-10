Experiencia Endeavor Patagonia 2026 confirma su line up: referentes del emprendimiento argentino llegan a Neuquén

La cita es el jueves 20 de agosto, desde las 14, en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén.

El evento de emprendedores más grande de la región reunirá a fundadores de compañías que escalaron desde la Argentina al mundo, junto a líderes de organizaciones que transformaron realidades sociales a través del emprendimiento. La cita es el jueves 20 de agosto, desde las 14:00 hs, en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén.

Endeavor Patagonia anunció el line up completo de Experiencia Endeavor Patagonia 2026 , la edición más ambiciosa de un encuentro que se consolidó como el punto de reunión del ecosistema emprendedor patagónico. Bajo el eje temático de crear futuro desde el sur —innovando, escalando y generando impacto real desde el territorio— , la jornada propone una idea simple y poderosa: lo que se construye desde acá no se queda acá.

Durante toda la tarde, la Patagonia va a escuchar historias de personas que empezaron con una idea y terminaron cambiando industrias enteras. No son casos de manual: son emprendedores que fallaron, insistieron, escalaron y hoy vuelven a compartir lo aprendido.

El line up 2026

Nacho Basso (Seeds) — Fundador de una de las compañías más disruptivas del ecosistema, referente en la construcción de comunidades y nuevos modelos de negocio.

Eliana Bracciaforte (Workana) — Cofundadora de la plataforma de trabajo remoto más grande de América Latina y una de las voces más influyentes sobre el futuro del trabajo en la región.

Alejandro Vázquez (Tiendanube) — Cofundador de la plataforma de e-commerce que habilitó a más de un millón de emprendedores latinoamericanos a vender online.

Daniel Jejcic (Avenida+) — Emprendedor serial y pionero del comercio electrónico en la Argentina.

Aldana Di Costanzo (Fundación Aiken) — Líder de una organización que acompaña procesos de duelo con un modelo de gestión que combina sensibilidad y escala.

Coco Oderigo (Fundación Espartanos) — Fundador del programa que a través del rugby transformó la vida de miles de personas privadas de su libertad y redujo drásticamente los índices de reincidencia.

Felipe Herrera Zoppi (Educabot) — Cofundador de Educabot y fundador de Space Guru, con un fuerte vínculo personal con Neuquén a partir de proyectos educativos en la provincia.

Sergio Saravia (Remitee) — Fundador de una compañía que resolvió un problema de remesas concreto y lo convirtió en un negocio internacional.

Panel Patagónico | “Marcas que escalan” — Con Maximiliano Recchioni (franquiciado McDonald's), Matías Scabone (Armando Medialunas) y Juliana del Águila (Bodega Fin del Mundo), moderado por Alfredo Poli. Tres historias de consumo y gastronomía que demuestran que se puede construir una marca desde el sur y competir en todo el país.

Más que charlas

Además del escenario principal, Experiencia Endeavor Patagonia 2026 incluye sesiones de mentoría con la red de mentores de Endeavor, masterclasses de aplicación práctica, un espacio de coworking abierto durante toda la jornada y una app de networking que permite a los asistentes conectar antes, durante y después del evento.

Experiencia Endeavor Patagonia no es solo un evento: es el día en que el ecosistema emprendedor de la región se encuentra cara a cara. Emprendedores que están empezando, otros que ya escalaron, mentores, inversores, estudiantes y curiosos que todavía no se animaron a dar el primer paso. Todos en el mismo lugar, el mismo día, con la misma convicción: que desde el sur se puede construir algo que trascienda. Si estás emprendiendo, si querés emprender o si simplemente creés que la Patagonia tiene mucho más para dar, este 20 de agosto es tuyo. Las entradas ya están disponibles en eventos.endeavor.org.ar/event/xe-patagonia-2026. Te esperamos.

Todas las actualizaciones en @endeavorpatagonia en Instagram.

Agenda y tickets a la venta en https://eventos.endeavor.org.ar/event/xe-patagonia-2026

About Endeavor

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores. Creemos en el poder que tienen estos emprendedores para transformar la economía y generar desarrollo económico.

En Argentina estamos presentes desde 1998 y trabajamos para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa e iniciativas de inspiración y capacitación.