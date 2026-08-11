En plena tormenta de nieve, un vecino cruzó 50 km para rescatar a una embarazada que quedó aislada

Un integrante de Wildtrak Aventura 4x4 asistió a Mercedes, que cursa su primer embarazo y está a punto de dar a luz. Fue en un paraje cercano a Villa Pehuenia.

Rescató a una embarazada que quedó aislada por el temporal.

Cuando la Ruta Provincial 13 quedó sepultada por la nieve y los organismos oficiales (Bomberos y Defensa Civil) no lograban acceder, la solidaridad apareció en forma de motor y experiencia.

En el paraje Kilca, en el denominado "Puesto Azul", a unos 50 kilómetros de Villa Pehuenia , Mercedes esperaba el nacimiento de su primer hijo. Aislada junto a su esposo Juan, llevaba 48 horas sin poder salir del campo por el temporal que cayó de forma repentina sobre la comarca andina.

Fue entonces que Ariel Marimon, de 50 años y con más de tres décadas recorriendo la cordillera neuquina, recibió ayer el llamado. Sin protocolos ni vueltas, tomó su camioneta equipada para tránsito extremo en montaña y partió.

"Acá no se pregunta, se va y se ayuda"

En diálogo exclusivo con LM Neuquén, Marimon relató cómo se gestó el operativo.

"Estaba en Pehuenia cargando combustible cuando me avisan. Me dijeron que había una mujer embarazada, primeriza, que no podían sacar. No lo dudé ni un minuto. Agarré la camioneta y me fui", contó.

Acompañado por su pareja Karen, quien documentó el trayecto, Marimon enfrentó un camino intransitable para vehículos convencionales.

"Conozco esta zona desde los 19 años. Sé por dónde se puede y por dónde no. Si te quedás, tenés que tener recursos para bancarte arriba. Yo los tengo. Esto no es por plata, es porque alguien te necesita", expresó.

El viaje demandó poco más de 8 horas entre ida y vuelta. Salió cerca de las 14 desde Pehuenia, avanzó por Kilca (en la bajada y cerca del segundo puente) y llegó al puesto donde Mercedes lo esperaba con comunicación vía Starlink.

Equipamiento y experiencia, clave para el rescate

El vehículo utilizado fue determinante. Se trata de una camioneta Ranger dotada con adaptaciones ideales para movilizarse en la nieve y equipamiento adecuado para este tipo de travesías en montaña.

Marimon integra el grupo Wildtrak Aventura 4x4. No es la primera vez que participa de este tipo de operativos. Durante la pandemia, junto a otros vecinos, asistieron durante un mes a los puestos de la Línea Sur de Río Negro, llevando alimentos y provisiones a familias aisladas. También oportunamente rescataron a un grupo de militares del cuerpo de cazadores del asentamiento Primeros Pinos.

"Hemos hecho muchos rescates. No me gusta hablar de eso. Lo importante es que la gente esté bien", sostuvo.

"La gente del campo no se abandona"

Tras asistir a Mercedes en el Puesto Azul, Marimon inició el regreso con la joven embarazada por los 50 kilómetros de nieve que separan Kilca de Villa Pehuenia. El trayecto, que con condiciones normales demanda poco más de una hora, se extendió por horas debido al temporal y al estado intransitable de la Ruta Provincial 13.

A la llegada, en las puertas de acceso a la localidad, se ubica la rotonda principal de ingreso donde convergen las rutas 13 y 23. Ese punto sirve como distribuidor clave hacia Villa Pehuenia- Moquehue y Aluminé.

Fue allí donde Ariel la entregó a un familiar que la esperaba para trasladarla a Aluminé. Hoy Mercedes se encuentra en aquel pueblo, a la espera del nacimiento de su primer hijo. Su esposo Juan permaneció en el puesto para cuidar el lugar y viajará en los próximos días para acompañarla.

Para Marimon, este tipo de acciones nacen de una convicción profunda.

"La gente del campo no se abandona. Cuando hay una emergencia, uno va. Punto. No importa si es de noche, si nieva o si el camino está cortado. Después se buscan las mejores opciones para propiciar el rescate con las mayores condiciones de seguridad", afirmó.

Y dejó una frase que resume su forma de entender la montaña: "El que conoce la cordillera sabe que hoy podés estar ayudando y mañana podés necesitar ayuda. Por eso acá nos cuidamos entre todos".

Aislada por la nieve que superaba el metro de altura

El rescate se produjo en un sector donde la nieve superaba el metro de altura y la temperatura rondaba los -8°C. Según datos de Vialidad Provincial, la RP13 permaneció cortada por más de 72 horas en ese tramo.

Por su parte, Wildtrak Aventura 4x4 se especializa en travesías y rescates en alta montaña. Marimon es guía habilitado en Villa Pehuenia y recorre habitualmente el norte neuquino y las comarcas Pehuenia-Moquehue y Caviahue-Copahue.