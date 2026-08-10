Esa sensación es una respuesta del cuerpo ante determinadas emociones. Cuándo aparece y cómo se manifiesta.

Qué significa "el nudo en la garganta": explican por qué sentimos esa presión

“Tengo un nudo en la garganta ”. Esta frase, que muchas personas suelen repetir ante situaciones de estrés o angustia , es mucho más que palabras sueltas y sin sentido. Ahora, la ciencia descubrió que esta sensación es una respuesta física que el cuerpo activa como señales de alerta o necesidad de atención.

“La sensación es real. Intentar quitarla sin escuchar qué pasa puede ser problemático porque el síntoma puede desaparecer, pero el mensaje sigue estando ahí”, explica la psicóloga Gemma Despierto , especialista en trauma, neuropsicología y neurociencia aplicada.

Según la profesional, “las emociones son la brújula que nos orienta cuando algo dentro de nosotros pierde el equilibrio. Son señales de necesidad y de cuidado , son la forma que tiene el cuerpo de decirnos que algo está pasando y necesitamos atenderlo ”.

La conexión entre mente y cuerpo no significa que el malestar sea menos real. Por el contrario, muestra cómo las experiencias emocionales pueden expresarse de manera visible en la salud física.

Las emociones pueden presionar la zona del cuello y la garganta. Gemini

A qué se conoce como el “nudo en la garganta”

El “nudo en la garganta”, que se asemeja al “nudo en el estómago” es una expresión que describe la estrecha relación entre las emociones y las respuestas del cuerpo. Suele aparecer cuando una persona experimenta angustia, miedo, estrés o ganas de llorar. También puede surgir durante una conversación difícil, al enfrentar una despedida o al intentar expresar algo que genera dolor o vulnerabilidad.

Desde el punto de vista físico, las emociones intensas activan el sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones como la respiración, el ritmo cardíaco y la tensión muscular. Frente a una amenaza real o percibida, el organismo se prepara para responder: aumenta el estado de alerta, se acelera el corazón y algunos músculos se contraen. La zona del cuello y la garganta también puede experimentar tensión.

En ocasiones, la sensación no implica que exista una obstrucción real. La persona puede sentir dificultad para tragar, presión o una especie de bola fija en la garganta, aunque los alimentos y los líquidos pasen con normalidad. La ansiedad puede intensificar el cuadro. La respiración se vuelve más rápida y superficial, se reseca la boca y la atención se concentra en las sensaciones corporales. Esa vigilancia aumenta la impresión de que algo no funciona correctamente, lo que a su vez incrementa el nerviosismo y la tensión.

"El nudo en la garganta" es un indicador físico de que algo no está bien en nuestro interior. Gemini

Cómo se siente el “nudo en la garganta” y por qué no es aconsejable reprimirlo

Si bien la experiencia varía de una persona a otra, el “nudo en la garganta” puede manifestarse como:

Presión o tirantez en el cuello.

Sensación de tener una pelota o algo atrapado.

Dificultad para hablar con normalidad.

Necesidad de aclararse la garganta.

Ganas de llorar o imposibilidad de hacerlo.

Respiración incómoda, especialmente durante momentos de ansiedad.

Estas manifestaciones suelen disminuir o irse por completo cuando la persona logra relajarse o cuando pasa la situación que provocó el estrés.

Según la psicóloga Despierto, muchas personas aprendieron desde la infancia a ocultar determinadas emociones porque eran consideradas incómodas o inapropiadas. En ese sentido, recomendó aprender a reconocerlas y atravesarlas sin juzgarlas. “Regularnos no es dejar de sentir. No se trata de ocultar lo que aparece, sino de aprender a sentirlo de una manera segura”, dijo.

El "nudo en la garganta" demuestra la estrecha relación entre las emociones y las respuestas del cuerpo. Gemini

La especialista planteó que una gestión emocional saludable comienza por cambiar la relación con esas sensaciones físicas. “El primer paso es validarnos a nosotros mismos, cambiar la mirada sobre esa sensación corporal y escuchar qué nos está diciendo sin acompañarlo de juicios”, sostuvo.

Cuándo es recomendable consultar a un médico

Si el estrés es persistente, la psicoterapia ayuda a identificar los pensamientos y situaciones que disparan la respuesta física. En algunos casos, un profesional también puede sugerir una evaluación médica o un tratamiento específico.

En ese sentido, es recomendable buscar atención si la sensación de nudo en la garganta dificulta realmente la respiración o la deglución, si aparece dolor intenso, pérdida de peso, vómitos persistentes, sangrado, fiebre o una molestia que no desaparece. También conviene consultar cuando los síntomas digestivos son frecuentes, interfieren con la vida cotidiana o aparecen incluso en momentos de calma.