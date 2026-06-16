Qué dice la psicología sobre la gente desordenada: las razones detrás de este comportamiento

Durante años, el desorden fue asociado con la pereza o la falta de disciplina . Sin embargo, desde la psicología surgen nuevas miradas que invitan a comprender este comportamiento desde una perspectiva más compasiva.

La terapeuta KC Davis , especializada en estrategias domésticas para personas desordenadas , sostiene que aceptar esta característica puede tener un impacto positivo en la vida cotidiana . A través de videos en los que muestra su propia casa —donde la ropa limpia suele acumularse en cestos sin doblar y los sistemas de organización priorizan la practicidad por sobre la estética—, recibe tanto críticas que asocian el desorden con la pereza como mensajes de agradecimiento de personas que encuentran alivio al sentirse comprendidas.

Según explica, muchas personas le expresan que su enfoque les permitió dejar de verse como "malas" o irresponsables por no ajustarse a los estándares tradicionales de orden. Davis reconoce que durante años creyó que un hogar "correcto" debía lucir impecable, con cada objeto en su lugar y sin señales de caos. Sin embargo, con el tiempo aceptó que el desorden forma parte de su manera de funcionar y que ello no constituye un defecto moral.

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El lado positivo del desorden según la psicología

La especialista cuestiona la idea cultural de que ser desordenado es sinónimo de pereza o falta de disciplina. Por el contrario, considera que ciertas características asociadas al desorden pueden estar vinculadas con fortalezas como la creatividad y el pensamiento divergente. En este sentido, destaca que algunas personas no pueden separar aquello que las hace innovadoras de los rasgos que las vuelven menos organizadas.

Davis también señala que condiciones como el TDAH pueden influir en la tendencia al desorden, debido a diferencias en el funcionamiento ejecutivo del cerebro, encargado de procesos como la gestión del tiempo, la memoria y la priorización de tareas. Algunas investigaciones sugieren que estas particularidades también pueden estar relacionadas con mayores niveles de creatividad.

Además, menciona estudios que ponen en duda la idea de que el desorden afecta necesariamente la productividad. Una investigación de la Universidad de Minnesota encontró que personas que trabajaban en ambientes desordenados generaban ideas igual de numerosas y, en algunos casos, más creativas que quienes se desempeñaban en espacios ordenados.

Desorden

No obstante, la terapeuta aclara que mantener un entorno seguro e higiénico sigue siendo importante. Por ello, propone desarrollar sistemas de organización adaptados a las necesidades individuales, en lugar de intentar alcanzar modelos de orden poco realistas. En su caso, utiliza soluciones prácticas como cestos de ropa, papeleras y recipientes para clasificar objetos, con el objetivo de simplificar las tareas domésticas.

Para Davis, aceptar el propio estilo de organización y abandonar la presión por cumplir con expectativas externas le permitió encontrar estrategias efectivas para mantener un hogar funcional. Desde su perspectiva, trabajar con las propias características, en lugar de luchar contra ellas, puede hacer que las tareas del hogar sean más manejables y menos estresantes.

“Me centro en lo que funciona para mí, no en lo que importa para la opinión que los demás tengan de mí. En realidad, no me importa que los platos sucios lleven días en la cocina, solo que no haya restos de comida en ellos que huelan o atraigan plagas; no me importa que la ropa esté doblada, solo que pueda encontrar lo que necesito”, aseguró la especialista.