Dos detenidos por narcomenudeo en Zapala: secuestraron drogas, autos y 3,7 millones de pesos

La investigación detectó maniobras de venta de estupefacientes en dos domicilios con venta directa y con delivery a domicilio. Los agentes secuestraron 180 gramos de cocaína.

Dos hombres fueron imputados por tenencia de sustancias ilícitas con fines de comercialización en Zapala . La investigación permitió detectar maniobras de venta de cocaína con la modalidad de menudeo y reparto a domicilio en dos viviendas de la localidad.

Durante los allanamientos que tuvieron lugar ayer jueves 29 de julio, se secuestró clorhidrato de cocaína , marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares y vehículos presuntamente utilizados como “delivery” .

El fiscal jefe de Zapala, Matías Álvarez, formuló cargos contra R.A.S.C. y A.L.B. durante la audiencia en la que detalló los elementos reunidos por los investigadores.

La investigación comenzó el 23 de junio y estuvo a cargo del personal de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén. Durante ese período se realizaron tareas de vigilancia, seguimiento, registros fotográficos y fílmicos. También se incorporó el análisis de los movimientos financieros vinculados a las billeteras digitales.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

A partir de esas medidas, la Fiscalía logró identificar dos domicilios que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes. Uno de los inmuebles señalados se ubica sobre la Avenida del Trabajador y el otro sobre la calle Alfredo Adem, de la localidad de Zapala.

Los allanamientos secuestraron cocaína, marihuana, balanzas y vehículos utilizados para delivery

En relación con R.A.S.C., el Ministerio Público Fiscal le atribuyó haber tenido bajo su custodia 180,44 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en dos envoltorios. Uno de ellos contenía 176 gramos y fue encontrado dentro de una caja de zapatillas, junto a una balanza de precisión. También fueron secuestrados $3.428.000 y una camioneta Ford Ranger.

Respecto de A.L.B., la acusación se centró en la tenencia de 10,3 gramos de cocaína, que estaban ocultos dentro del casco de una motocicleta, y 1,6 gramos de cannabis sativa que fueron encontrados en su habitación. En el procedimiento también se incautó una balanza digital con restos de cocaína, un vehículo Volskwagen Bora y $357.000 en efectivo.

La vigilancia del sector detectó movimientos compatibles con la venta de drogas

Durante la audiencia, Álvarez detalló que en el caso de R.A.S.C. se registraron al menos 18 arribos a su domicilio, cinco de ellos con intercambio de objetos por dinero, además de entregas con reparto.

En cuanto a A.L.B., la fiscalía indicó que se observaron siete situaciones compatibles con la comercialización de estupefacientes: dos bajo modalidad delivery y las restantes mediante visitas breves a su domicilio.

La jueza de garantías Alina Macedo Font tuvo por formulados los cargos contra ambos imputados como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fijó un plazo de cuatro meses para avanzar con las pericias pendientes, como el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.