Las impactantes imágenes del violento temporal que dejó cinco muertos en distintas ciudades de Brasil

Ráfagas de más de 120 km/h provocaron graves daños estructurales y la suspensión del transporte público, entre otros problemas.

El temporal, con ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora, causó severos daños y muertes.

Un violento temporal con ráfagas de viento que superaron los 120 kilómetros por hora azotó el sudeste de Brasil a última hora del miércoles, dejando un saldo confirmado de al menos cinco personas muertas , un desaparecido y numerosos heridos.

Las tormentas provocaron el derrumbe de estructuras, caídas masivas de árboles, incendios en el cableado eléctrico, cortes de energía y la parálisis del sistema de transporte público durante el horario pico de retorno a los hogares.

En el estado de Río de Janeiro se confirmaron d os víctimas fatales y una persona desaparecida . Los decesos se registraron en el barrio de Santa Teresa, en la región central de la capital, cuando un muro se derrumbó sobre la calle Doutor Júlio Otoni durante la tormenta de viento, cuyas ráfagas superaron los 100 km/h en la zona.

El colapso de la estructura, que afectó a un vehículo y fue registrado por cámaras de seguridad, fue atendido por el Departamento de Bomberos. En el video se observa el momento exacto en que un peatón y un grupo de adolescentes se aproximaban al lugar.

IMAGENS FORTES - Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da queda de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (29) durante uma forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h. Duas pessoas morreram no desabamento, que também… pic.twitter.com/uZuZYg0Lsi — g1 (@g1) July 29, 2026

El mismo organismo de rescate informó que se encuentra desplegada la búsqueda de un pescador desaparecido en la zona de Costa Verde. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades activaron un equipo de gestión de crisis en la Sala de Situaciones del Comité de Respuesta a El Niño para coordinar las asistencias en la región metropolitana.

Las víctimas y los daños en San Pablo

En el estado de San Pablo, en tanto, el fenómeno meteorológico se cobró la vida de otras tres personas. Las ráfagas en territorio paulista alcanzaron un pico de 124,9 km/h en zonas del interior y superaron los 100 km/h en la franja costera, generando destrozos e incidentes fatales vinculados a caídas de arbolado y naufragios.

En la ciudad costera de Santos, ubicada en la zona este paulista, una persona en situación de calle murió tras ser golpeada por la caída de un árbol en el sector del Canal 5.

Por otro lado, en la localidad de São Sebastião, ubicada sobre la costa norte del estado, se confirmó el deceso de un hombre que se encontraba a bordo de un barco pesquero que naufragó durante la tormenta en altamar.

Forte ventania joga balsa com ciclistas contra paredão no Porto de Santos



alexandretumaness pic.twitter.com/PRuFCzLRmj — Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026

El tercer fallecimiento en el estado paulista ocurrió en el municipio de Cesário Lange, en el interior de la región. En la carretera José Ricci, un hombre de 62 años murió luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre el automóvil que conducía.

A pesar de ser rescatado por los equipos de emergencia y trasladado a un centro médico local, perdió la vida a causa de las heridas. En esa localidad, los vientos registraron marcas de 62 km/h.

URGENTE: Telhado atinge família durante vendaval nesta quarta-feira em São Paulo. #CidadeAlerta pic.twitter.com/5uUCAlh4v2 — CHOQUEI (@choquei) July 29, 2026

Los especialistas explicaron que el origen de estas tormentas extremas responde al avance de un frente frío por la región centro-sur del país. Este sistema frontal impactó contra una masa de aire cálida y húmeda estacionada sobre la zona, combinación que favoreció el desarrollo de tormentas severas, descensos bruscos de temperatura y ráfagas de viento de intensidad destructiva.

Desastre en Río de Janeiro: servicios colapsados y escenas de pánico

En Río de Janeiro y municipios vecinos, la tormenta provocó la caída de más de 30 árboles y múltiples daños materiales en la infraestructura urbana. En el barrio de Tijuca, en el norte de la ciudad, las líneas de alta tensión se incendiaron, provocando apagones en diversos sectores e interrupciones en el funcionamiento de la red de semáforos.

En Mesquita, perteneciente a la comarca de la Baixada Fluminense, un hombre resultó herido debido a los desprendimientos causados por el viento.

Ventos de mais de 100km, duas mortes e caos no Rio.

Que sinistro ! pic.twitter.com/i7BYG8Dj2P — Claudia Aker22 (@ClauAker) July 30, 2026

El temporal afectó el funcionamiento de las principales arterias viales e instalaciones de transporte. Los servicios de trenes, metro y tranvía fueron suspendidos de manera preventiva, generándose situaciones donde pasajeros requirieron asistencia médica dentro de las formaciones detenidas.

Las dificultades se extendieron al funcionamiento de colectivos, transbordadores y el sistema BRT (Bus Rapid Transit), mientras que los aeropuertos Santos Dumont y Tom Jobim tuvieron que desviar vuelos programados hacia terminales alternativas.

Una densa nube de polvo cubrió la autopista Linha Vermelha, mientras que en la Avenida Brasil la caída de un cartel publicitario impactó a un automóvil y a un motociclista.

También se registraron desprendimientos de techos y colapsos de estructuras metálicas en dos estaciones de servicio situadas en Campo Grande, en la zona oeste de la capital, y en el municipio de Niterói.

SUSTO!!! Olha o perrengue que meu amigo passou no Rio de Janeiro, durante a ventania que assustou a cidade inteira na tarde de hoje. Ele estava no Cristo Redentor, passeando com a família… pic.twitter.com/q354d1gHuJ — Muka (@falamuka) July 29, 2026

En la zona costera de Ipanema se registraron corridas de personas para evacuarse de las playas, en tanto que se vivieron momentos de tensión en el monumento del Cristo Redentor, en el teleférico de Morro da Providencia y en estructuras de andamios instaladas en la zona de Barra da Tijuca.