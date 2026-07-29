Alerta por posibles inundaciones en Chile, cerca de Neuquén: caerían hasta 90 mm en 24 horas

Especialistas alertaron que un río atmosférico de categoría 3 avanza en la región. Se espera un intenso temporal en los próximos días.

Luego del tornado que afectó a Chile el lunes con vientos que rozaron los 180 km/h, y de las inundaciones registradas la semana pasada, que dejaron 13 muertos, decenas de heridos y cientos de personas aisladas, el país vuelve a estar en alerta. Se advierte por la presencia de un impactante temporal en los próximos días.

La llegada del sistema frontal ya puede observarse en las imágenes satelitales y fue confirmada por las proyecciones del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF) y del modelo estadounidense GFS, que anticipan un nuevo episodio de tiempo severo.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que desde el jueves 31 de julio hacia el fin de semana , habrá lluvia acompañada de fuertes vientos en ambos sectores.

La meteoróloga Reina Campos del sitio especializado Meteored aseguró que las lluvias llegarán con rachas de viento de hasta 80 km/h en los sectores cordilleranos. También alertó que podrían generarse “posibles inundaciones”.

Las lluvias azotarán a Chile: caerán 90 mm en 24 horas

Especialistas alertaron que un río atmosférico de categoría 3 avanza hacia las regiones de Ñuble y Biobío, en el centro-sur chileno, en una zona cercana al límite con la provincia de Neuquén.

Según advirtieron, podría dejar hasta 90 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. Además, están pronosticadas ráfagas de viento de hasta 80 km/h, lo que mantiene vigente la advertencia por posibles anegamientos entre el jueves y el viernes.

Pronostican que, durante la madrugada del jueves 30 de julio, las lluvias se distribuirán desde el tramo sur de la Región de Ñuble hasta la Región de Los Ríos, presentando pulsos considerables en el litoral de esta última.

Las rachas de viento rondarán los 60 km/h en las provincias de Arauco y Malleco; asimismo en las comunas cordilleranas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Las precipitaciones serán intensas en las regiones de La Araucanía y Los Ríos a lo largo de la mañana del jueves con rachas de viento que oscilarán entre los 50 y 70 km/h.

A partir del mediodía, los pulsos de lluvia también serán intensos en la Región de Biobío con montos de agua caída de 10 mm/h. Cifras similares se esperan en las regiones de La Araucanía y Los Ríos con las rachas de viento que oscilarán en torno a los 80 km/h en sus comunas cordilleranas.

Hacia la noche del jueves, las precipitaciones se debilitarán en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, pero persistirán con alevosía en las regiones de Ñuble y Biobío. Entre la tarde y la noche, es probable que las rachas de viento fluctúen entre los 50 y 70 km/h en ambas regiones.

La madrugada del viernes 31 de julio será sumamente lluviosa en las comunas cordilleranas y precordilleranas de las regiones de Ñuble y Biobío, registrándose abundante nieve en la alta montaña.

Durante toda la jornada del viernes, los chubascos asociados a la inestabilidad postfrontal se encargarán de visitar a la mayor parte de Chile centro-sur. De hecho, este tipo de precipitación se quedará hasta el mediodía del sábado 01 de Agosto. Por la tarde del mismo sábado, un nuevo sistema frontal arribará entre las regiones de Ñuble y Los Ríos con más lluvias.

Las precipitaciones más intensas del jueves se pronostican para las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, pudiendo acumular hasta 60 mm en Pucón, Neltume y Liquiñe.

En la Región de Ñuble, las precipitaciones alcanzarán su mayor intensidad el viernes, cuando se esperan acumulados de hasta 90 milímetros en San Fabián de Alico.

Un tornado con vientos de 178 km/h azotó al sur de Chile

Un fuerte tornado con vientos que rozaron los 180 km/h azotó este lunes al sur de Chile. Se reportaron destrozos en viviendas, personas heridas, miles de usuarios sin electricidad y muerte de animales.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el evento correspondió a un tornado EF1 -en una escala que va desde el EF0 al EF5-, es decir un tornado moderado con vientos que oscilan entre los 138 y los 178 km/h.

Autoridades chilenas reportaron que el tornado fue registrado con fuerza en la zona sur del país, donde una casa resultó afectada en el sector El Ranchito en Chillán Viejo, y también se reportaron dos personas heridas y cinco viviendas con destrozos varios en El Carmen y una de gravedad en la zona de Ñuble.