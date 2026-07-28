Carlos Quintriqueo se reunió con Axel Kicillof, cuestionó a Milei y la foto del FMI en Vaca Muerta

El líder de ATE se puso a disposición del gobernador bonaerense y presidenciable peronista. Cuestionó la distribución de la renta petrolera en Neuquén.

El secretario general de ATE Neuquén y presidente de Más Por Neuquén , Carlos Quintriqueo , se reunió este último lunes en La Plata con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Es una foto de mucho peso político, ya que el gobernador es uno de los números puestos para ser candidato a presidente de la Nación en 2027, más allá del espinoso camino de internas del peronismo.

Del encuentro también participaron dirigentes de ATE Verde y Blanca de distintas provincias y de la CTA de los Trabajadores, junto a quienes se analizó la situación política, económica y social del país. Quintriqueo en tanto fue con su secretaria Adjunta, María José García Crespo .

Tras la reunión, el dirigente gremial destacó la coincidencia con Kicillof en la necesidad de "construir una alternativa para nuestro pueblo" y afirmó que se pusieron "a disposición como herramienta" para esa construcción colectiva. También adelantó que invitó al gobernador bonaerense a visitar Neuquén para sostener el vínculo hacia adelante.

Aprovechó la ocasión para cruzar con dureza la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta junto al presidente Javier Milei. En este caso, fue el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, quien aterrizó ese martes junto a Georgieva, camino al yacimiento Loma Campana.

El líder de ATE Neuquén definió esa imagen como "una concentración para el capital" y sostuvo que el esquema actual "genera grandes rentas" para las empresas mientras "a los neuquinos nos quedan migajas".

El dirigente planteó además un reclamo de fondo, que es que la provincia debería tener una participación mayor en los recursos que genera Vaca Muerta.

Según los números que citó, un 40% de esa renta queda en manos de las empresas, otro 40% en manos del Estado nacional, y apenas un 12% en manos de los neuquinos, una distribución que calificó de inequitativa, dado que es la provincia la que carga con los "problemas" de la gente que llega en busca de empleo y no lo consigue.

Carlos Quintriqueo: ¿Un armado propio con la mira en 2027?

El encuentro se da mientras Quintriqueo trata de hacer fuerte su propio espacio político. Más Por Neuquén obtuvo un 8% en las legislativas nacionales del año pasado, un piso desde el cual buscaría proyectarse el año próximo con diputados y concejales propios, sin descartarse (aunque todavía sin definiciones) una candidatura a gobernador.

A nivel país, Kicillof mantiene una disputa abierta dentro del kirchnerimo, sobre todo con el sector de La Cámpora, que es del riñón de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador hace tiempo que busca hacer camino propio dentro del espacio peronista para consolidarse como una alternativa de gobierno a Milei, en alianza con algunos gobernadores. Es un camino que no le está siendo fácil.

Carlos Quintriqueo tiene su propio espacio político que es Más por Neuquén.

En Neuquén, Kicillof tiene algunos aliados, sobre todo el Frente Grande, que ya apostó de lleno a su candidatura para 2027. No obstante, el PJ neuquino no tiene definiciones, debido a su fractura. Una parte como la del Congreso Provincial, conducida por Luis "Pichi" Sagasetta, aliado al parrilismo, apoya esta bajo la bandera "Cristina Libre", y mantiene diferencias con el gobernador bonaerense.