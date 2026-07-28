Kristalina Georgieva ya está en Neuquén para su recorrida en Vaca Muerta

La titular del FMI aterrizó junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Se dirige al yacimiento Loma Campana, donde lo recibirá el CEO de YPF, Horacio Marín.

Kristalina Georgieva , directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , aterrizó esta mañana en el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén y ya se dirige rumbo a Vaca Muerta. Es la primera visita de una titular del organismo a la formación geológica que es el motor de la economía de la Argentina.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo , y por una amplia comitiva. El destino de la recorrida es el yacimiento Loma Campana de Añelo , en pleno corazón de la formación no convencional, donde ambos serán recibidos por el presidente de YPF , Horacio Marín .

La visita se da en el marco de una gira de dos días por la Argentina, que el lunes incluyó reuniones protocolares con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y encuentros con el equipo económico nacional.

Durante la conferencia de prensa de ese día, Georgieva había respaldado el rumbo del programa económico y destacado el desempeño del sector petrolero, gasífero y agropecuario como motores del crecimiento.

Claudio Espinoza

Luis Caputo: el FMI un "excelente" aliado para Vaca Muerta

Fue el propio Caputo quien había anticipado días atrás la llegada de la titular del FMI a través de la red social X, donde calificó el diálogo con el organismo como "excelente" y señaló que la visita se enmarca en el "exitoso programa económico en curso". El ministro agregó que la presencia de la funcionaria "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

La agenda oficial de la jornada en Neuquén no fue difundida en detalle por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque trascendió que la recorrida por Loma Campana —bloque operado por YPF junto a la estadounidense Chevron— podría incluir instancias de diálogo con trabajadores del sector y representantes sindicales, además del encuentro central con Marín.

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